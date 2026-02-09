DIRECT. Ski aux JO 2026 : le slalom du combiné en direct, une médaille encore jouable pour Noël ?

Les Bleus sont distancés après la descente mais Clément Noël, Paco Rassat et Steven Amiez peuvent croire à une remontée... surtout Noël 6e provisoire de ce combiné par équipe des JO 2026.

14:10 - Amiez en termine et prend la 2e place provisoire Steven Amiez se place à la 2e place à 27 centièmes du duo Muzaton-Rassat. C'est une manche propre. En revanche, les écarts semblent très faibles, ce qui montre que la piste n'est pas très difficile. Pas une bonne nouvelle pour Clément Noël 6e à près d'une seconde de la tête. Ce sera difficile de combler les écarts.

14:06 - Paco Rassat fait le job et prend les commandes avec 5 dixièmes d'avance Paco Rassat réalise une manche propre et prend les commandes. Ce sera sans doute insuffisant pour remonter suffisamment mais c'est une bonne marque et un bon moyen de préparer le slalom programmé en fin de Jeux Olympiques. Place à Steven Amiez.

14:02 - Haugan pour un premier temps de référence Marek Muller en finit en 55"06 mais ce chrono va vite être battu. Timon Haugan est au départ et le Norvégien découpe la piste. Il fait quand même une erreur en bas mais en termine en 52"18 et prend la tête provisoire avec au cumulé des deux temps près de 4 secondes d'avance.

14:00 - C'est parti ! Le Tchèque Muller ouvre ce slalom du combiné par équipes Marek Muller, 20e, a 3"88 de retard sur le duo leader italien Franzoni - Vinatzer.

13:56 - Les gros regrets de Muzaton Maxence Muzaton est associé à Paco Rassat sur ce combiné par équipe des JO 2026. Il a réalisé le 18e chrono ce qui place Rassat loin avant le slalom "Je n'ai pas refusé le combat parce que j'y suis quand même allé, mais je pense que j'ai mis mes intentions dans le mauvais sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai perdu trop de temps, a-t-il confié au Dauphiné Libéré. Si c'était que pour moi, à la limite j'accepte de prendre une tonche, ça arrive. Mais ce qui me fait double peine, c'est de me dire que par rapport à Paco (Rassat), je ne l'ai pas mis dans les meilleures dispositions. C'est pour ça que j'ai des regrets aujourd'hui." Paco Rassat partira en 3e, seuls le Tchèque Marek Muller et le Norvégien Timon Haugan ont plus de retard à combler que lui.

13:50 - Qui est favori du slalom du combiné par équipe ? Aux JO, tout est possible, surtout sur une seule manche de slalom. Néanmoins, quelques noms se détachent au vu de leur forme du moment, des résultats réalisés cette saison et évidement du chrono réalisé ce matin par leurs coéquipiers de la descente. Annoncé comme le duo favori avant ce combiné par équipe des JO 2026, le duo Marco Odermatt - Loic Meillard paraît idéalement placé à la 3e position à 28 centièmes seulement de la première place. Ils sont donc les grands favoris. Devant eux, Alex Vinatzer avec le premier chrono et Daniel Yule 2e sont moins en forme que Meillard en Coupe du monde cette saison. Le Suisse, champion du monde en titre du slalom, a l'expérience de ces grands rendez-vous. Ce n'est pas du tout le cas de l'Italien Tommaso Sala peu habitué à ce genre de performance en Coupe du monde. Il compte quand même une 7e place à Val d'Isère et une 11e place à Schladming.

13:49 - Plus que 10 minutes avant le début de la manche de slalom du combiné par équipes des JO 2026 ! La pression monte à Bormio où le slalom du combiné par équipes va débuter à 14 heures.

13:48 - L'Allemand Linus Strasser en embuscade et avec un gros avantage avant le slalom Derrière Clément Noël et Nils Allègre, d'autres duos peuvent encore croire à la remontée vers le podium. Les quatre duos autrichiens sont entre la 7e et la 10e place avec 1'30 de retard au maximum pour Fabio Grstein après la descente réalisée par Stefan Babinky. On suivra aussi de près la performance de Linus Strasser. L'Allemand est 11e à 1'33 du duo de tête Franzoni - Vinatzer mais a un avantage. Comme l'a voulu le tirage au sort, la manche de slalom sera tracée par les entraîneurs de l'équipe allemande.

13:45 - Vinatzer sous pression avant le slalom Grosse pression à domicile pour Alex Vinatzer. L'Italien sera le dernier à s'élancer puisque son coéquipier Giovanni Franzoni a réalisé le meilleur temps de la descente. Il est donc en position idéale mais ne bénéficie que de 17 centièmes d'avance sur le duo Monney-Yule avant le slalom du combiné par équipe des JO. C'est ce dernier qui fera le slalom. Surtout Vinatzer ne réalise pas une très grande saison en slalom et a souvent craqué en première manche en Coupe du monde avec pas moins de trois abandons en 9 courses cette saison. Sa meilleure performance est tout de même une 4e place à Val d'Isère. L'enjeu olympique le transcendera-t-il, lui qui peut s'appuyer sur la très grande forme de l'équipe italienne depuis le début de ces JO 2026 ?