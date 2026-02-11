Ski aux JO 2026 : Elezi-Canneferina, Alphand et Allègre au Super-G, l'heure et les résultats

Place au Super-G messieurs des JO 2026 ce mercredi à Milan - Cortina ! Trois Français seront au départ avec un statut d'outsiders face aux favoris suisses et italiens.

Sommaire Programme du ski alpin aux JO 2026

Français engagés Le Super-G messieurs est au programme ce mercredi aux JO de Milan - Cortina. On prend les mêmes et on recommence ? Au rendez-vous en descente, les Suisses et Italiens sont à nouveau favoris de cette épreuve. Franjo Van Allmen, vainqueur en descente et combiné par équipe (avec Tanguy Nef), vise un fabuleux triplé aux JO mais son compatriote Marco Odermatt s'est sans doute rassuré avec la médaille d'argent en combiné par équipe. Les Suisses Dominik Paris et Giovanni Franzoni rêve de les faire chuter devant leur public. Et les Français ? Ils sont trois au départ puisque Maxence Muzaton ne s'aligne plus en Super-G et se concentre uniquement sur la descente. Nils Allègre est la meilleure chance mais Nils Alphand et le jeune crack du ski français Alban Elezi-Cannaferina peuvent jouer crânement leurs chances. Rendez-vous à 11h30 pour ce Super-G des Jeux Olympiques 2026. Le meilleur résultat pour l'instant a été obtenu lundi avec la 5e place du duo Nils Allègre-Clément Noël au combiné par équipes messieurs.

Dernières mises à jour

11:35 - Alexis Monney bientôt en piste Autre outsider de ce Super-G des JO 2026, le Suisse Alexis Monney dossard n°6. Ce sont ses premiers Jeux Olympiques. Déjà 5e en descente dans ces JO de Milan Cortina, Monney a explosé aux Mondiaux 2025 de Saalbach avec l'argent en combiné par équipes et le bronze en descente. Ses six podiums en Coupe du monde et son titre de champion du monde junior confirment qu'il faudra compter sur lui. 11:32 - Ryan Cochran-Siegle dossard n°3 L'Américain revient sur la scène olympique avec l'ambition de faire encore mieux qu'à Pékin, où il avait décroché l'argent en Super-G. Ses dernières perfomances ne sont toutefois pas celles d'un prétendant logique au titre olympique dans ce Super-G des JO 2026. 11:27 - Crawford, outsider à ne pas négliger ? En panne de confiance et de forme, le Canadien James Crawford, dossard n°2, reste un outsider de poids. Médaillé de bronze olympique en combiné à Pékin 2022, il a surtout conquis le titre mondial en Super-G à Courchevel Méribel en 2023. Il compte aussi six podiums en Coupe du monde à son actif 11:19 - Franzoni dossard n°9, Paris avec le 13 Médaillés en descente avec l'argent pour Giovanni Franzoni et le bronze pour Dominik Paris, les deux Italiens font partie des favoris logiques pour ce Super-G des JO 2026 ce mercredi. Franzoni partira avec le dossard 9 soit juste avant Marco Odermatt ! Paris partira ensuite avec le 13. 11:10 - Innerhofer pour un dernier coup d'éclat ? Christof Innerhofer a le dossard 4 de ce Super-G des JO 2026. A 41 ans, le vétéran italien dispute son dernier grand rendez-vous olympique. Quadruple participant aux Jeux, il a connu la gloire à Sotchi 2014 avec l'argent en descente et le bronze en combiné. Son triplé historique aux Mondiaux 2011 de Garmisch-Partenkirchen (or en Super-G, argent en combiné, bronze en descente) reste dans toutes les mémoires... 11:05 - Les Suisses regroupés au départ Le Suisse Alexis Monney partira avec le dossard n°6, juste avant le favori double champion olympique dans ces JO 2026 : Franjo Von Allmen déjà sacré en descente et combiné par équipe (dossard n°7). L'ogre de la Coupe du monde, son compatriote Marco Odermatt partira avec le dossard 10 dans ce Super-G olympique. Le dernier Suisse au départ, Stefan Rogentin, a hérité du dossard n°14. 10:48 - Quels sont les dossards des favoris ? Des outsiders pour lancer ce Super-G Après Nils Allègre dossard n°1, on retrouvera d'autres solides outsiders au départ avec le Canadien James Crawford, l'Américain Ryan Cochran-Siegle et l'expérimenté italien Christof Innerhofer. 10:35 - Quand partiront Alphand et Elezi-Cannaferina en Super-G ? Si Nils Allègre ouvrira ce Super-G des JO 2026 ce mercredi dès 11h30, les autres Français partiront beaucoup plus loin. Alban Elezi-Cannaferina a hérité du dossard 25, et partira juste avant Nils Alphand, dossard 26. 10:30 - H-1 avant le début du Super-G Le début du Super-G est prévu dans une heure, à 11h30. 10:09 - Allègre souvent placé à Bormio Sur la piste de la Stelvio, Nils Allègre compte par ailleurs une 6e et une 8e place en Super-G de Coupe du monde. De quoi le placer parmi les solides outsiders ? LIRE PLUS

Le programme du ski alpin aux JO 2026

Chez les messieurs, voici le programme et les résultats des cinq épreuves au programme du ski alpin aux JO 2026 :

Samedi 7 février 2026 : Descente. 1. Van Allmen (SUI), 2. Franzoni (ITA), 3. Paris (ITA).

Lundi 9 février 2026 : Combiné par équipe (une descente et un slalom) : 1. Nef-Van Allmen (SUI), 2. Kriechmayr-Feller (AUT), 2. Odermatt-Meillard (SUI) ex-aequo.

Mercredi 11 février 2026 : Super-G à 11h30.

Samedi 14 février 2026 : Slalom Géant à 10h et 13h30.

Lundi 16 février 2026 : Slalom à 10h et 13h30.

Chez les dames, voici le programme et les résultats des cinq épreuves au programme du ski alpin aux JO 2026 :

Dimanche 8 février 2026 : Descente. 1. Johnson (USA), 2. Aicher (ALL), 3. Goggia (ITA).

Mardi 10 février 2026 : Combiné par équipe (une descente et un slalom) à 10h30 et 14h. 1. Raedler-Hueber (AUT), 2. Weidle-Aicher (ALL), 3. Wiles-Moltzan (USA).

Jeudi 12 février 2026 : Super-G à 11h30.

Dimanche 15 février 2026 : Slalom Géant à 10h et 13h30.

Mercredi 18 février 2026 : Slalom à 10h et 13h30.

Attention, le programme des épreuves de ski alpin aux JO 2026 est celui prévisionnel. Il peut être modifié en raison de la météo.

Quels sont les Français engagés en ski alpin aux JO 2026 ?

La sélection a été rude avec seulement 8 billets chez les hommes comme chez les dames. Un faible quota qui a coûté sa place à Alexis Pinturault au profit du jeune Alban Elezi Cannaferina auteur de son premier podium en Coupe du monde juste avant les JO 2026.