Ski aux JO 2026 : le programme du slalom géant, les heures

Après la médaille de Romane Miradoli en Super-G, les JO 2026 passent au slalom géant samedi et dimanche. Léo Angenot et Alban Elezi Cannaferina sont au départ côté français ce samedi.

Français engagés Le week-end propose du slalom géant aux JO 2026 avec tout d'abord les messieurs le samedi à Bormio puis les dames le dimanche à Cortina. Pour rappel, le slalom géant se joue en deux manches et les deux chronos comptent. A l'issue du premier passage, le meilleur skieur s'élance en dernier en deuxième manche. Côté français, Léo Anguenot partira avec le dossard n°10 et Alban Elezi Cannaferina avec le dossard n°20. Le compteur français de médailles aux JO 2026 a aussi été ouvert en ski alpin ! Le Super-G dames était au programme jeudi aux JO de Milan - Cortina. Après la 4e place de Nils Allègre au Super-G messieurs mercredi, Romane Miradoli a brillé dans son épreuve de prédilection 4e de la Coupe du monde de Super-G, elle a accroché l'argent derrière l'Italienne Federica Brignone et devant l'Autrichienne Cornelia Huetter. De quoi s'offrir sa première médaille dans une grande compétition.

Dernières mises à jour

08:03 - Slalom géant à Bormio ce samedi Sur la Stelvio, le slalom géant s'annonce piégeux avec une dernière partie plate qu'il faudra bien aborder. Le premier départ est prévu à 10h. C'est le Brésilien d'origine norvégienne Lucas Pinheiro Braaten qui ouvrira le portillon avec son dossard n°1.

Le programme du ski alpin aux JO 2026

Chez les messieurs, voici le programme et les résultats des cinq épreuves au programme du ski alpin aux JO 2026 :

Samedi 7 février 2026 : Descente. 1. Van Allmen (SUI), 2. Franzoni (ITA), 3. Paris (ITA).

Lundi 9 février 2026 : Combiné par équipe (une descente et un slalom) : 1. Nef-Van Allmen (SUI), 2. Kriechmayr-Feller (AUT), 2. Odermatt-Meillard (SUI) ex-aequo.

Mercredi 11 février 2026 : Super-G à 11h30. 1. Van Allmen (SUI), 2. Cochran-Siegle (USA), 3. Odermatt (SUI)

Samedi 14 février 2026 : Slalom Géant à 10h et 13h30.

Lundi 16 février 2026 : Slalom à 10h et 13h30.

Chez les dames, voici le programme et les résultats des cinq épreuves au programme du ski alpin aux JO 2026 :

Dimanche 8 février 2026 : Descente. 1. Johnson (USA), 2. Aicher (ALL), 3. Goggia (ITA).

Mardi 10 février 2026 : Combiné par équipe (une descente et un slalom) à 10h30 et 14h. 1. Raedler-Hueber (AUT), 2. Weidle-Aicher (ALL), 3. Wiles-Moltzan (USA).

Jeudi 12 février 2026 : Super-G à 11h30. 1. Brignone (ITA), 2. Miradoli (FRA), 3. Huetter (AUT)

Dimanche 15 février 2026 : Slalom Géant à 10h et 13h30.

Mercredi 18 février 2026 : Slalom à 10h et 13h30.

Attention, le programme des épreuves de ski alpin aux JO 2026 est celui prévisionnel. Il peut être modifié en raison de la météo.

Quels sont les Français engagés en ski alpin aux JO 2026 ?

La sélection a été rude avec seulement 8 billets chez les hommes comme chez les dames. Un faible quota qui a coûté sa place à Alexis Pinturault au profit du jeune Alban Elezi Cannaferina auteur de son premier podium en Coupe du monde juste avant les JO 2026.