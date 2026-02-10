Ski aux JO 2026 : descente puis slalom, le programme du jour en combiné par équipe

Après la 5e place du duo Clément Noël-Nils Allègre lundi en combiné par équipe messieurs, place aux dames ce mardi aux JO 2026 de Milan Cortina ! Les Bleues sont en outsider alors que le duo américain Johnson-Shiffrin est grand favori.

Le ski alpin a débuté aux JO 2026 de Milan Cortina et la première médaille se fait attendre côté bleu. Le meilleur résultat pour l'instant a été obtenu lundi avec la 5e place du duo Nils Allègre-Clément Noël au combiné par équipes messieurs. Ce mardi, place aux dames avec le même programme et les mêmes règles : une descendeuse de l'équipe s'aligne sur une descente. Le classement sert à donner l'ordre de départ inversé d'une manche de slalom réalisée par la 2e skieuse du duo, une spécialiste du slalom a priori. Les deux chronos sont cumulés pour donner le podium. La descente est prévue à 10h30, le slalom à 14h ce mardi.

Le duo favori chez les messieurs, composé des deux Suisses Marco Odermatt - Loic Meillard s'est contenté de l'argent lundi. Celui grand favori chez les dames est américain avec la championne olympique de descente Breezy Johnson et la slalomeuse Mikaela Shiffrin vainqueur de 7 des 8 slaloms disputés cette saison, 4 fois championne du monde et championne olympique 2014. Les Bleues seront clairement outsiders, avec 3 équipes au départ dont le duo Gauché - Chevrier comme meilleure chance devant l'équipe Miradoli - Lamure et les jeunes Cerutti - McFarlane.

Le programme du ski alpin aux JO 2026

Chez les messieurs, voici le programme et les résultats des cinq épreuves au programme du ski alpin aux JO 2026 :

Samedi 7 février 2026 : Descente. 1. Van Allmen (SUI), 2. Franzoni (ITA), 3. Paris (ITA).

Lundi 9 février 2026 : Combiné par équipe (une descente et un slalom) : 1. Nef-Van Allmen (SUI), 2. Kriechmayr-Feller (AUT), 2. Odermatt-Meillard (SUI) ex-aequo.

Mercredi 11 février 2026 : Super-G à 11h.

Samedi 14 février 2026 : Slalom Géant à 10h et 13h30.

Lundi 16 février 2026 : Slalom à 10h et 13h30.

Chez les dames, voici le programme et les résultats des cinq épreuves au programme du ski alpin aux JO 2026 :

Dimanche 8 février 2026 : Descente. 1. Johnson (USA), 2. Aicher (ALL), 3. Goggia (ITA).

Mardi 10 février 2026 : Combiné par équipe (une descente et un slalom) à 10h30 et 14h.

Jeudi 12 février 2026 : Super-G à 11h.

Dimanche 15 février 2026 : Slalom Géant à 10h et 13h30.

Mercredi 18 février 2026 : Slalom à 10h et 13h30.

Attention, le programme des épreuves de ski alpin aux JO 2026 est celui prévisionnel. Il peut être modifié en raison de la météo.

Quels sont les Français engagés en ski alpin aux JO 2026 ?

La sélection a été rude avec seulement 8 billets chez les hommes comme chez les dames. Un faible quota qui a coûté sa place à Alexis Pinturault au profit du jeune Alban Elezi Cannaferina auteur de son premier podium en Coupe du monde juste avant les JO 2026.