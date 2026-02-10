Ski aux JO 2026 : descente puis slalom, le programme du jour en combiné par équipe
Après la 5e place du duo Clément Noël-Nils Allègre lundi en combiné par équipe messieurs, place aux dames ce mardi aux JO 2026 de Milan Cortina ! Les Bleues sont en outsider alors que le duo américain Johnson-Shiffrin est grand favori.
Le ski alpin a débuté aux JO 2026 de Milan Cortina et la première médaille se fait attendre côté bleu. Le meilleur résultat pour l'instant a été obtenu lundi avec la 5e place du duo Nils Allègre-Clément Noël au combiné par équipes messieurs. Ce mardi, place aux dames avec le même programme et les mêmes règles : une descendeuse de l'équipe s'aligne sur une descente. Le classement sert à donner l'ordre de départ inversé d'une manche de slalom réalisée par la 2e skieuse du duo, une spécialiste du slalom a priori. Les deux chronos sont cumulés pour donner le podium. La descente est prévue à 10h30, le slalom à 14h ce mardi.
Le duo favori chez les messieurs, composé des deux Suisses Marco Odermatt - Loic Meillard s'est contenté de l'argent lundi. Celui grand favori chez les dames est américain avec la championne olympique de descente Breezy Johnson et la slalomeuse Mikaela Shiffrin vainqueur de 7 des 8 slaloms disputés cette saison, 4 fois championne du monde et championne olympique 2014. Les Bleues seront clairement outsiders, avec 3 équipes au départ dont le duo Gauché - Chevrier comme meilleure chance devant l'équipe Miradoli - Lamure et les jeunes Cerutti - McFarlane.
Le programme du ski alpin aux JO 2026
Chez les messieurs, voici le programme et les résultats des cinq épreuves au programme du ski alpin aux JO 2026 :
- Samedi 7 février 2026 : Descente. 1. Van Allmen (SUI), 2. Franzoni (ITA), 3. Paris (ITA).
- Lundi 9 février 2026 : Combiné par équipe (une descente et un slalom) : 1. Nef-Van Allmen (SUI), 2. Kriechmayr-Feller (AUT), 2. Odermatt-Meillard (SUI) ex-aequo.
- Mercredi 11 février 2026 : Super-G à 11h.
- Samedi 14 février 2026 : Slalom Géant à 10h et 13h30.
- Lundi 16 février 2026 : Slalom à 10h et 13h30.
Chez les dames, voici le programme et les résultats des cinq épreuves au programme du ski alpin aux JO 2026 :
- Dimanche 8 février 2026 : Descente. 1. Johnson (USA), 2. Aicher (ALL), 3. Goggia (ITA).
- Mardi 10 février 2026 : Combiné par équipe (une descente et un slalom) à 10h30 et 14h.
- Jeudi 12 février 2026 : Super-G à 11h.
- Dimanche 15 février 2026 : Slalom Géant à 10h et 13h30.
- Mercredi 18 février 2026 : Slalom à 10h et 13h30.
Attention, le programme des épreuves de ski alpin aux JO 2026 est celui prévisionnel. Il peut être modifié en raison de la météo.
Quels sont les Français engagés en ski alpin aux JO 2026 ?
La sélection a été rude avec seulement 8 billets chez les hommes comme chez les dames. Un faible quota qui a coûté sa place à Alexis Pinturault au profit du jeune Alban Elezi Cannaferina auteur de son premier podium en Coupe du monde juste avant les JO 2026.
- Messieurs : Nils Allègre, Nils Alphand, Steven Amiez, Léo Anguenot, Alban Elezi Cannaferina, Maxence Muzaton, Clément Noël, Paco Rassat.
- Dames : Camille Cerutti, Manon Chevrier, Clara Direz, Doriane Escané, Laura Gauché, Marie Lamure, Caitlin McFarlane, Romane Miradoli.
10:19 - Miradoli sera la première à partir
Romane Miradoli, surtout attendue en Super-G dans ces JO 2026 et 15e de la descente dimanche, sera la première descendeuse à s'élancer à Cortina à 10h30 ce mardi. Elle a en effet hérité du dossard n°1.
10:10 - Les trois équipes françaises au départ
On retrouve trois équipes françaises au départ de ce combiné par équipe dames des JO 2026 : Romane Miradoli en descente est associée à Marie Lamure, Laura Gauché fait équipe avec la slalomeuse Marion Chevrier, alors que les jeunes Camille Cerutti et Caitlin McFarlane seront associées.
10:00 - Qui sont les favorites du combiné par équipes dames ce mardi ?
Pour ce nouveau format aux JO, ce combiné par équipe dames présente du beau monde au départ. Le duo américain composé de Breezy Johnson, championne du monde et désormais championne olympique en titre de descente, et Mikaela Shiffrin, 4 fois championne du monde, championne olympique 2014 et vainqueur de 8 des 9 slaloms de la saison de Coupe du monde, est évidemment favori. Mais attention quand même au duo italien Goggia - Delle Mea, à l'Allemagne avec Weidle en descente associée à la polyvalente Aicher en slalom (qui a fait 2e de la descente dimanche !), ou encore aux Suissesses Suter et Rast. Les quatre équipes autrichiennes sont aussi assez homogènes.
09:38 - Le programme et les horaires du combiné par équipe dames
Les JO 2026 se poursuivent ce mardi en ski alpin avec le combiné par équipe dames. Voici pour rappel le programme du jour sur la piste Olimpia delle Tofane :
- Descente du combiné par équipe à partir de 10h30.
- Slalom du combiné par équipe à partir de 14h.