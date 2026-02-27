Tibo InShape : quel est son vrai nom et la vérité derrière son engagement envers la musculation ?

L'influenceur est le Youtubeur le plus suivi de France devant Squeezie.

Tibo InShape a intégré la troupe des Enfoirés pour le spectacle tournée à la Paris Défense Arena au début du mois de janvier 2026. L'influenceur, est devenu le Youtubeur le plus suivi de France depuis plusieurs années maintenant (2024) avec ses conseils sur la nutrition sportive et les exercices de musculation, fitness etc...

Vous le savez certainement, mais Tibo InShape est bien évidemment un pseudonyme. Tibo étant tout simplement une façon très courte de son vrai prénom, Thibaud, InShape voulant dire être en forme dans la langue de Shakespeare, remplaçant donc son vrai nom de famille, Delapart.

Pourquoi la musculation ?

Pour ceux qui pensent que Tibo InShape s'est lancé dans la musculation juste pour la gonflette, c'est faux et l'histoire est même bien différente. L'influenceur a expliqué dans plusieurs interviews que son entrée dans le monde de la musculation trouve son origine dans un événement personnel marquant survenu à l'adolescence. Le jeune Tibaud aurait été victime d'une agression vers l'âge de 17 ans, en raison notamment de son physique frêle. Il l'aurait poussé à chercher un moyen de reprendre confiance en lui et de se sentir plus fort, physiquement comme mentalement.

Dans une interview accordée au journal Le Parisien, il explique avoir commencé la musculation pour "prendre confiance" et "ne plus subir". Cette motivation initiale n'était donc pas esthétique, mais était liée à un besoin de reconstruction personnelle. Bien sur, petit à petit, la musculation n'est plus devenue une réponse à un traumatisme, mais une véritable passion. Il s'informe, structure ses entraînements et adopte une hygiène de vie plus rigoureuse. Cette transformation est également racontée sur le site officiel de sa marque InShape Nutrition, où il revient sur son parcours et sur l'importance du sport dans sa construction personnelle. C'est en 2013 qu'il décide de partager cette passion en créant une chaîne sur YouTube. Au départ, il publie des vidéos pédagogiques pour expliquer des exercices et donner des conseils simples aux débutants. Il affirme dans plusieurs interviews que son objectif initial était d'aider les autres à progresser comme lui-même avait appris à le faire. Son succès grandissant transforme progressivement cette initiative personnelle en véritable projet professionnel jusqu'à devenir le premier youtubeur de France...