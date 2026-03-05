Biathlon Kontiolahti 2026 : l'individuel femmes au programme, les résultats
Le biathlon est de retour quelques jours après les JO avec son étape de Coupe du monde en Finlande.
- Quelques jours après l'écrasante démonstration des Français aux JO 2026 de Milan Cortina, l'équipe de France de biathlon est de retour pour la 7e étape de la Coupe du monde, à Kontiolahti, en Finlande.
- Du jeudi 5 mars au dimanche 8 mars, le programme du biathlon s'annonce riche avec deux individuels, les relais hommes et femmes et deux mass starts. Les journées de samedi et dimanche s'annoncent d'ailleurs particulièrement riches.
- Découvrez toutes les courses et les résultats en direct sur l'étape de Coupe du monde de biathlon.
14:00 - Lou Jeanmonnot en route pour le Gros Globe
La Tricolore, en tête de plus de 200 points sur sa dauphine Suvi Minkkinen, est en excellente posture à seulement trois manches du terme de la Coupe du monde. Elle aura l'occasion d'empocher le petit globe de l'individuel en cas de victoire aujourd'hui.
13:30 - Le retour du biathlon !
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre site pour suivre les dernières informations concernant l'individuel femmes de biathlon qui débutera dès 17h05 avec six Françaises au départ : Lou Jeanmonnot, Camille Bened, Océane Michelon, Julia Simon et Sophie Chauveau.
L'étape de Coupe du monde de biathlon en Finlande se dispute du 5 au 8 mars avec plusieurs courses au programme, le détail et les horaires
- Jeudi 5 mars : individuel femmes à partir de 17h05
- Vendredi 6 mars : individuel hommes à partir de 17h10
- Samedi 7 mars : mass start femmes à partir de 13h40
- Samedi 7 mars : relais hommes à partir de 15h40
- Dimanche 8 mars : relais femmes à partir de 13h30
- Dimanche 8 mars : mass start hommes à partir de 16h55