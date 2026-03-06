Biathlon Kontiolahti 2026 : l'individuel hommes au programme, les résultats

Florian Gregoire

Biathlon Kontiolahti 2026 : l'individuel hommes au programme, les résultats Le biathlon fait son grand retour cette semaine avec l'étape de Coupe du monde en Finlande.

L'essentiel
  • Quelques jours après l'écrasante démonstration des Français aux JO 2026 de Milan Cortina, l'équipe de France de biathlon est de retour pour la 7e étape de la Coupe du monde, à Kontiolahti, en Finlande.
  • Du jeudi 5 mars au dimanche 8 mars, le programme du biathlon s'annonce riche avec deux individuels, les relais hommes et femmes et deux mass starts. Les journées de samedi et dimanche s'annoncent d'ailleurs particulièrement riches.
  • Ce jeudi, le petit globe de l'individuel femmes a été remporté par Lou Jeanmonnot malgré une course catastrophique de la Française et du reste des filles avec seulement une 10e place pour Julia Simon.
  • Découvrez toutes les courses et les résultats en direct sur l'étape de Coupe du monde de biathlon.
En direct

14:30 - Six Français au départ

Après une magnifique moisson lors des JO d'hiver de Milan Cortina, les Français seront de retour à l'occasion de cette étape de la Coupe du monde de biathlon à Kontiolahti. Ils seront six à s'élancer. L'heure de départ des Français : 

  • Oscar Lombardot : 17h19
  • Émilien Claude : 17h21'30"
  • Fabien Claude : 17h26
  • Quentin Fillon Maillet : 17h28
  • Émilien Jacquelin ; 17h30
  • Éric Perrot : 17h40

14:00 - La liste de départ

Ils seront 98 à s'aligner sur cet individuel hommes de biathlon à Kontiolahti. L'Italien Nicola Romanin a hérité du dossard numéro un au tirage au sort et lancera les hostilités à 17h10. Le premier Français Oscar Lombardot prendra le départ à 17h19. 

13:30 - Place à la deuxième course !

Après l'individuel femmes d'hier, ce sont les hommes qui vont se présenter sur la neige de Kontiolahti pour l'individuel. Espérons que le raté des Françaises ce jeudi ne pèse pas sur les athlètes tricolores aujourd'hui. La course débutera à 17h10. 

L'étape de Coupe du monde de biathlon en Finlande se dispute du 5 au 8 mars avec plusieurs courses au programme, le détail et les horaires

  • Jeudi 5 mars : individuel femmes à partir de 17h05
  • Vendredi 6 mars : individuel hommes à partir de 17h10
  • Samedi 7 mars : mass start femmes à partir de 13h40
  • Samedi 7 mars : relais hommes à partir de 15h40
  • Dimanche 8 mars : relais femmes à partir de 13h30
  • Dimanche 8 mars : mass start hommes à partir de 16h55