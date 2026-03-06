Biathlon Kontiolahti 2026 : l'individuel hommes au programme, les résultats
Le biathlon fait son grand retour cette semaine avec l'étape de Coupe du monde en Finlande.
- Quelques jours après l'écrasante démonstration des Français aux JO 2026 de Milan Cortina, l'équipe de France de biathlon est de retour pour la 7e étape de la Coupe du monde, à Kontiolahti, en Finlande.
- Du jeudi 5 mars au dimanche 8 mars, le programme du biathlon s'annonce riche avec deux individuels, les relais hommes et femmes et deux mass starts. Les journées de samedi et dimanche s'annoncent d'ailleurs particulièrement riches.
- Ce jeudi, le petit globe de l'individuel femmes a été remporté par Lou Jeanmonnot malgré une course catastrophique de la Française et du reste des filles avec seulement une 10e place pour Julia Simon.
- Découvrez toutes les courses et les résultats en direct sur l'étape de Coupe du monde de biathlon.
14:30 - Six Français au départ
Après une magnifique moisson lors des JO d'hiver de Milan Cortina, les Français seront de retour à l'occasion de cette étape de la Coupe du monde de biathlon à Kontiolahti. Ils seront six à s'élancer. L'heure de départ des Français :
- Oscar Lombardot : 17h19
- Émilien Claude : 17h21'30"
- Fabien Claude : 17h26
- Quentin Fillon Maillet : 17h28
- Émilien Jacquelin ; 17h30
- Éric Perrot : 17h40
14:00 - La liste de départ
Ils seront 98 à s'aligner sur cet individuel hommes de biathlon à Kontiolahti. L'Italien Nicola Romanin a hérité du dossard numéro un au tirage au sort et lancera les hostilités à 17h10. Le premier Français Oscar Lombardot prendra le départ à 17h19.
L'étape de Coupe du monde de biathlon en Finlande se dispute du 5 au 8 mars avec plusieurs courses au programme, le détail et les horaires
- Jeudi 5 mars : individuel femmes à partir de 17h05
- Vendredi 6 mars : individuel hommes à partir de 17h10
- Samedi 7 mars : mass start femmes à partir de 13h40
- Samedi 7 mars : relais hommes à partir de 15h40
- Dimanche 8 mars : relais femmes à partir de 13h30
- Dimanche 8 mars : mass start hommes à partir de 16h55