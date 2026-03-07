Biathlon Kontiolahti 2026 : la mass start femmes au programme, les résultats
Le biathlon fait son grand retour cette semaine avec l'étape de Coupe du monde en Finlande.
- Quelques jours après l'écrasante démonstration des Français aux JO 2026 de Milan Cortina, l'équipe de France de biathlon est de retour pour la 7e étape de la Coupe du monde, à Kontiolahti, en Finlande.
- Du jeudi 5 mars au dimanche 8 mars, le programme du biathlon s'annonce riche avec deux individuels, les relais hommes et femmes et deux mass starts. Les journées de samedi et dimanche s'annoncent d'ailleurs particulièrement riches.
- Ce jeudi, le petit globe de l'individuel femmes a été remporté par Lou Jeanmonnot malgré une course catastrophique de la Française et du reste des filles avec seulement une 10e place pour Julia Simon. Vendredi, Eric Perrot a signé une magnifique victoire sur l'individuel et remporte également le petit globe de la discipline.
- Découvrez toutes les courses et les résultats en direct sur l'étape de Coupe du monde de biathlon.
11:30 - Une Lou Jeanmonnot récompensée
Malgré une décevante 35e place sur l'individuel de Kontiolahti il y a quelques jours, Lou Jeanmonot a tout de même décroché le petit globe de cristal de l'individuel et est logiquement récompensée pour sa brillante saison. Elle a donc conservé sa titre et espère maintenant aller chercher le gros globe de cristal.
11:00 - La mass start pour commencer
Et dans cette journée au programme chargé, ce sont les femmes qui vont lancer les hostilités dès 13h40 avec une mass start très attendue où cinq Françaises sont engagées. Lou Jeanmonnot portera le dossard 1, Camille Bened le dossard 8, Justine Braisaz-Bouchet le dossard 9, Océane Michelon le dossard 10 et Julia Simon le dossard 11.
L'étape de Coupe du monde de biathlon en Finlande se dispute du 5 au 8 mars avec plusieurs courses au programme, le détail et les horaires
- Jeudi 5 mars : individuel femmes à partir de 17h05
- Vendredi 6 mars : individuel hommes à partir de 17h10
- Samedi 7 mars : mass start femmes à partir de 13h40
- Samedi 7 mars : relais hommes à partir de 15h40
- Dimanche 8 mars : relais femmes à partir de 13h30
- Dimanche 8 mars : mass start hommes à partir de 16h55