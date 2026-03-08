Biathlon Kontiolahti 2026 : le relais femmes au programme, les résultats
Le biathlon fait son grand retour cette semaine avec l'étape de Coupe du monde en Finlande.
- Quelques jours après l'écrasante démonstration des Français aux JO 2026 de Milan Cortina, l'équipe de France de biathlon est de retour pour la 7e étape de la Coupe du monde, à Kontiolahti, en Finlande.
- Du jeudi 5 mars au dimanche 8 mars, le programme du biathlon s'annonce riche avec deux individuels, les relais hommes et femmes et deux mass starts. Les journées de samedi et dimanche s'annoncent d'ailleurs particulièrement riches.
- Ce jeudi, le petit globe de l'individuel femmes a été remporté par Lou Jeanmonnot malgré une course catastrophique de la Française et du reste des filles avec seulement une 10e place pour Julia Simon. Vendredi, Eric Perrot a signé une magnifique victoire sur l'individuel et remporte également le petit globe de la discipline. Ce samedi, Julia Simon a remporté la mass start femmes. Toujours ce samedi, lors du relais messieurs, la France a dû se contenter de la deuxième place derrière la Norvège qui remporte le petit globe de cristal de la discipline.
- Découvrez toutes les courses et les résultats en direct sur l'étape de Coupe du monde de biathlon.
12:00 - Jeanmonnot et Bened sont passées au travers
Sur la mass start, les deux premières relayeuses du relais français sont passées à côté, respectivement 16e et 18e. À l’inverse, Julia Simon est dans une forme impériale, vainqueure de cette même mass start.
11:30 - Les Bleues sur la lancée des JO
Ultra dominantes depuis le début de la saison sur les relais femmes, l’équipe de France compte bien surfer sur le titre olympique obtenu dans la discipline le 18 février dernier. Les Tricolores se sont déjà imposées deux fois cette saison dans cette discipline.
L'étape de Coupe du monde de biathlon en Finlande se dispute du 5 au 8 mars avec plusieurs courses au programme, le détail et les horaires
- Jeudi 5 mars : individuel femmes à partir de 17h05
- Vendredi 6 mars : individuel hommes à partir de 17h10
- Samedi 7 mars : mass start femmes à partir de 13h40
- Samedi 7 mars : relais hommes à partir de 15h40
- Dimanche 8 mars : relais femmes à partir de 13h30
- Dimanche 8 mars : mass start hommes à partir de 16h55