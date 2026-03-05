Biathlon Kontiolahti 2026 : suivez l'individuel femmes, les résultats

Le biathlon est de retour quelques jours après les JO avec son étape de Coupe du monde en Finlande.

En direct

17:15 - Chauveau assure mais signe le plein ! La Tricolore, dans un tir relativement lent, signe le plein sur son premier tir couché. Elle ressort 2e derrière Heijdenberg à quasiment 8 secondes.

17:08 - Chauveau en tête du premier intermédiaire Alors qu'elle est la troisième athlète à passer au premier intermédiaire, Chauveau est pour l'instant en tête avec six secondes d'avance sur Heijdenberg. Gros début de course de la Tricolore !

17:05 - C'est parti pour l'individuel femmes ! Top départ de cet individuel femmes de Kontiolahti avec le dossard n1 de Tolmacheva. Sophie Chauveau va déjà rapidement se présenter au portillon de départ avec le dossard 3.

17:00 - Jeanmonnot vise le top 4 pour le petit globe La Tricolore a l'occasion de remporter de petit globe de l'individuel dès cette course. Il faut pour cela qu'elle termine dans les quatre premières places de cet individuel de Kontiolahti.

16:50 - Julia Simon sur sa lancée des JO Après des JO 2026 absolument dantesque, quatre médailles dont trois en or, Julia Simon a l'occasion de finir la saison en boulet de canon, notamment sur l'individuel, une des disciplines phares de la Française.

16:40 - Braisaz-Bouchet revancharde La Tricolore, qui est totalement passée à côté des Jeux-Olympiques de Milan Cortina (62e du sprint, 80e de l'individuel), s'avance revancharde. Pour rappel, Braisaz-Bouchet est tout de même 9e du général et elle reste sur un succès lors du dernier individuel à Nove Mesto.

16:30 - La dernière étape de Kontiolahti La dernière fois que l'étape de Kontiolahti, en Finlande, reçu un étape de Coupe du monde remonte à 2024. Lors de l'individuel femmes, Lou Jeanmonnot s'était imposée devant Ella Halvarsson et Elvira Oeberg.

16:20 - Michelon pour une première victoire en Coupe du monde Championne olympique il y a quelques jours, Océane Michelon n'a toujours pas gagné la moindre course en Coupe du monde. Elle est montée sur la boîte à deux reprises cette saison, sur le sprint à Ostersund et lors de la mass start de Nove Mesto.

16:10 - Les dossards des Tricolores Elles seront six Françaises à prendre le départ dans cet individuel femmes : Chauveau (17h06), Bened (17h30), Jeanmonnot (17h31), Braisaz-Bouchet (17h32), Simon (17h35) et Michelon (17h36).

16:00 - Chauveau préférée à Richard Dans cette saison, si les cinq premières place de l'équipe de France ont déjà trouvé titulaires (Jeanmonnot, Michelon, Simon, Bened), la sixième place reste ouverte. Guigonnat, Botet et Mengin ont tenté sans parvenir à s'imposer, tout comme Richard qui cède, pour cette étape de Kontiolahti, sa place à Chauveau, 2e du général de l'IBU Cup cette saison.

15:30 - Les principales adversaires des Françaises Face aux Tricolore, la concurrence s'annonce rude dans cet individuel. Parmi les favorites, on peut par exemple citer Lisa Vittozzi, Hanna Oeberg, Minkkinen ou encore Kirkeeide.

15:00 - Un gros globe en IBU Cup En attendant, pourquoi pas, les gros Globes de Crystal d'Eric Perrot et Lou Jeanmonnot, Paula Botet est devenu la quatrième tricolore de l'histoire à remporter le Gros Globe de Crystal en IBU Cup après Jeanmonnot, Michelon et Bened.

14:30 - Jeanmonnot : "Je n'ai plus rien" Après des JO auréolés de quatre médailles, la Française s'avance très fatiguée avant cette dernière ligne de Coupe du monde : "Je suis complètement émoussée émotionnellement, je n’ai plus rien à donner. Je vais dormir et j’espère qu’il n’y aura pas un bruit et pas l’ombre d’une sollicitation".

14:00 - Lou Jeanmonnot en route pour le Gros Globe La Tricolore, en tête de plus de 200 points sur sa dauphine Suvi Minkkinen, est en excellente posture à seulement trois manches du terme de la Coupe du monde. Elle aura l'occasion d'empocher le petit globe de l'individuel en cas de victoire aujourd'hui.