Biathlon Kontiolahti 2026 : suivez l'individuel hommes, les résultats

Le biathlon fait son grand retour cette semaine avec l'étape de Coupe du monde en Finlande.

16:50 - Botn en confiance Aux JO 2026, c'est bien le Norvégien Johan-Olav Botn qui a décroché la médaille sur l'individuel 20km avec 15" d'avance sur Eric Perrot. L'heure de la revanche a sonné pour le Français qui veut décrocher ce petit globe de cristal sur la discipline.

16:40 - Le "mur" de Kontiolahti Cet individuel de Kontiolahti aura aussi sa grosse difficulté avec une bosse assez imposante de 130m de long avec un pourcentage moyen de 17% qui pourrait en faire craquer plus d'un.

16:30 - La bataille pour le petit globe Cet individuel hommes de biathlon sera la dernière de la saison sous ce format. Trois hommes peuvent espérer remporter le petit globe de crustal et la lutte est intense avec une bataille à trois. Eric Perrot est devant Johan-Olav Botn qui n'a que deux longueurs de retard. En troisième, Émilien Jacquelin n'est qu'à 16 longueurs de son compatriote.

16:20 - Encore un duel entre la France et la Norvège ? Lors des JO 2026, la France et la Norvège se sont très souvent disputés les médailles. En Coupe du monde, les cartes sont souvent rebattues. Eric Perrot, au classement général, devance l'Italien Tommaso Giacomel et le Suédois Sebastian Samuelsson. Le Norvégien Johan-Olav Botn est au pied de la boite avant l'individuel d'aujourd'hui à Kontiolahti.

16:10 - Un avenir incertain Éblouissant lors des JO de Milan-Cortina, le Français Émilien Jacquelin laisse toujours planer le doute sur son avenir. "Faire une pause et revenir, j'y ai pensé", a avoué le Dauphinois dans les colonnes de Nordicmag.

16:00 - Un format long L'individuel de biathlon est un format plutôt long et exigent. La course, longue de 20km, sera jonché de quatre tirs avec une minute de pénalité à chaque tir raté. Comme aux JO, les fautes au tir pourraient être terribles.

15:30 - Le gros globe en vue pour Perrot Chez les femmes et chez les hommes, ce sont des Français qui domine le classement de la Coupe du monde de biathlon. Eric Perrot pourrait aller chercher de gros points aujourd'hui à l'occasion de l'individuel hommes de Kontiolahti et se rapprocher ainsi de son tout premier gros globe de cristal. Le Français dispose de 37 points d'avance sur son dauphin, l'Italien, Tommaso Giacomel qui a pris une pause après une petite opération cardiaque suite aux JO 2026.

15:00 - Le retour d'une légende du sport français Il a enchanté des millions de Français il y a quelques semaines. Quentin Fillon Maillet, l'homme aux neuf médailles, fait son retour à l'occasion de cette étape de la Coupe du monde de biathlon à Kontiolahti. L'athlète français le plus médaillé dans des Jeux olympiques a certainement encore soif de médailles.

14:30 - Six Français au départ Après une magnifique moisson lors des JO d'hiver de Milan Cortina, les Français seront de retour à l'occasion de cette étape de la Coupe du monde de biathlon à Kontiolahti. Ils seront six à s'élancer. L'heure de départ des Français : Oscar Lombardot : 17h19

Émilien Claude : 17h21'30"

Fabien Claude : 17h26

Quentin Fillon Maillet : 17h28

Émilien Jacquelin ; 17h30

Éric Perrot : 17h40

14:00 - La liste de départ Ils seront 98 à s'aligner sur cet individuel hommes de biathlon à Kontiolahti. L'Italien Nicola Romanin a hérité du dossard numéro un au tirage au sort et lancera les hostilités à 17h10. Le premier Français Oscar Lombardot prendra le départ à 17h19.