Biathlon Kontiolahti 2026 : la magnifique victoire de Simon sur la mass start, Jeanmonnot perd gros, les résultats

Le biathlon fait son grand retour cette semaine avec l'étape de Coupe du monde en Finlande.

En direct

15:20 - Une ultime course Le petit globe de cristal du relais sera décerné à l'issue de cette dernière course collective de la Coupe du monde chez les hommes. Et la France va devoir faire très fort pour renverser la situation puisqu'avec 30 points de retard, les Bleus doivent s'imposer et espérer que les Norvégiens terminent au-delà de la deuxième place.

15:10 - Un bon souvenir avec les Bleus C'est ce quatuor français ou presque qui avait déjà remporté le dernier relais en Coupe du monde de biathlon à Ruhpolding en Allemagne. Eric Perrot, Oscar Lombardot, Quentin Fillon Maillet et Fabien Claude s'étaient imposés avec six secondes d'avance sur les Norvégiens.

15:00 - La composition du relais français Voici les quatre Français qui ont été alignés pour participer à ce relais messieurs de biathlon à Kontiolahti : Oscar Lombardot, Fabien Claude, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet. Le leader de la Coupe du monde, Éric Perrot, est laissé au repos.

14:50 - Un duel au sommet Et ce relais messieurs sera certainement l'occasion d'assister à un match au sommet entre la Norvège et la France. Au classement du petit globe de la spécialité, les Scandinaves ont 30 points d'avance sur les Français.

14:40 - Place au relais messieurs Les évènements se bousculent à Kontiolahti. Après la belle victoire de Julia Simon sur la mass start femmes, le relais messieurs va démarrer dans une heure maintenant à Kontiolahti.

14:30 - Le résumé de la course Julia Simon fait le gros coup dur jour aux dépens de Lou Jeanmonnot. Tout commence très mal pour la leader de la Coupe du monde de biathlon. La Française Lou Jeanmonnot chute et perd déjà de précieuses secondes. Le premier tir est réussi pour Jeanmonnot qui se replace. Cette dernière mène un groupe de chasse derrière Elvira Oeberg irréprochable sur le premier et le deuxième tir. C'est justement sur ce second tir couché que Julia Simon se rapproche de la tête. La Française ne commet pas la moindre faute alors que Jeanmonnot doit aller sur l'anneau de pénalité. Petit à petit, cette dernière prend confiance en son tir et devient totalement injouable alors que ses concurrentes directes se loupent progressivement et laissent le champ libre à une Julia Simon exceptionnelle qui se dirige vers une victoire qui change beaucoup de choses sur la fin de saison. Au petit globe de la mass start, la Française prend la tête et déloge sa compatriote qui perd aussi une partie de son avance au classement général. En effet, Lou Jeanmonnot n'a plus que 176 points d'avance sur sa dauphine alors qu'elle disposait de 202 points avant cette course.

14:20 - Un changement de leader ! Après cette première place de la mass start femmes, Julia Simon va subtiliser la tête de la discipline à Lou Jeanmonnot qui perd gros après cette nouvelle contre-performance à Kontiolahti.

14:14 - LA VICTOIRE DE SIMON ! C'EST FAIT ! Julia Simon a résisté au retour d'Oeberg qui prend la deuxième place derrière la Française. Magnusson complète le podium.

14:12 - L'effort d'Oeberg La Suédoise est en train de faire un gros effort pour essayer de reprendre Simon en tête. Elle pointe désormais à 12". Fin de course haletant.

14:09 - Une faute aussi pour Michelon Pour Océane Michelon, le podium s'éloigne aussi drastiquement après une faute au tir.

14:08 - Simon file vers la victoire ! La Française se dirige vers la victoire après un dernier tir parfait ! Elle ressort avec 30" d'avance sur Fitchner qui a profité de l'erreur d'Oeberg. Jeanmonnot va dégringoler au classement après une nouvelle faute.

14:04 - Simon se fait rejoindre La Française a été reprise par Elvira Oeberg alors que l'ultime tir se rapproche dans cette mass start femmes de biathlon à Kontiolahti.

14:01 - La situation après le 3e tir Après le premier tir debout, c'est évidemment Julia Simon qui a fait la très bonne opération de cette mass start. La Française est en tête avec 10" d'avance sur Magnusson et Oeberg. Océane Michelon est 3e avec 25" de retard alors que Lou Jeanmonnot est un peu plus loin avec 39" de retard sur la tête de course.

14:00 - Simon bascule en tête !! Encore un tir engagé pour Julia Simon qui profite de la petite faute d'Elvira Oeberg pour prendre la tête de cette mass start femmes.

13:59 - Le troisième tir ! Place à l'avant-dernier tir de cette mass start femmes. Il sera déterminant pour la suite et la fin de cette course.

13:57 - La situation des Françaises Julia Simon est désormais à la deuxième place avec une quinzaine de secondes de retard sur Oeberg. Océane Michelon, auteure d'un bon deuxième tir, est cinquième avec 30" de retard. Lou Jeanmonnot est encore un peu plus loin.

13:54 - Le calvaire pour Braisaz-Bouchet Après deux passages au tir, la Française a déjà commis quatre erreurs et dit déjà adieu au podium dans cette mass start femmes de biathlon à Kontiolahti.

13:53 - La bonne opération pour Simon ! La Française, dans un tir engagé, bascule à la deuxième place après le nouveau sans-faute d'Oeberg en tête. En revanche, Lou Jeanmonnot a commis sa première erreur de la journée et va devoir faire un tour de pénalité.

13:51 - Les autres Françaises un peu plus loin Après des tirs manqués, Michelon ou encore Bened sont reléguées à près de 30" de la tête de course. En revanche, Julia Simon, qui a également fait une faute au tir, est dans le groupe emmené par Lou Jeanmonnot. Le deuxième tir approche.