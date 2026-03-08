Biathlon Kontiolahti 2026 : les Bleus jouent la victoire, suivez la mass start hommes, les résultats

Le biathlon fait son grand retour cette semaine avec l'étape de Coupe du monde en Finlande.

En direct

17:20 - Christiansen grapille En 5e place, le Norvégien est revenu sur Rastorgujevs. Les deux hommes sont à la poursuite de Claude qui a craqué face au duo Laegreid - Perrot.

17:18 - Rastorgujevs invité surprise L'expérimenté letton est en train de skier fort en 4e position. Il pointe à 10 secondes de la tête de course Perrot - Laegreid - Claude.

17:17 - Une nouvelle erreur pour Botn Le Norvégien a commis une nouvelle faute et ressort à +46.5 secondes. Cela va être compliqué pour lui d'opérer une remontée après avoir skié fort dans le deuxième tour.

17:16 - Perrot et Laegreid ressortent en tête ! Au bénéfice de deux erreurs de Jacquelin, Perrot ressort en tête du premier debout avec Laegreid. le duo est suivi de près par Claude qui signe pour l'instant une belle course. Avec un joli plein, Fillon Maillet se replace, 6e à +25.6.

17:14 - Perrot fait exploser le groupe de poursuivants Derrière Jacquelin, Perrot profite de la longue montée pour faire mal à Laegreid et Christiansen. Le Français s'échappe seul à la poursuite de son compatriote.

17:12 - Fillon Maillet dans les skis de Botn Avec une faute sur le deuxième couché, Fillon Maillet est ressorti avec Botn à 40 secondes. Les deux hommes envoient un rythme énorme dans ce deuxième tour pour revenir.

17:11 - Jacquelin ne se retourne pas Le Français présente désormais environ 10 secondes d'avance sur Claude, à peine plus rapide que Perrot qui s'est fait reprendre par le duo de Norvégiens Laegreid - Christiansen.

17:08 - Jacquelin en mode Lucky Luke ! Sur le second couché, Jacquelin signe un superbe 5/5 ! Il ressort en tête devant Perrot (+7.5) et Fabien Claude (+7.9). Trois Français dans les trois premières places !

17:04 - Les Suédois grands perdants Samuelsson et Ponsiluoma sont passés au travers sur le premier tir. Résultat, ils ressortent 22 et 20es à environ 20 secondes.

17:03 - France vs Norvège Après le passage au premier intermédiaire du deuxième tour, les 10 premières places sont occupées quasiment exclusivement par des Français et Norvégiens (4 Français, 4 Norvégiens, 1 Italien et 1 Finlandais).

17:02 - Excellent tir des Français ! Excepté Lombardot qui va tourner deux fois, les Tricolores signent tous le plein sur le premier tir couché. Ils ressortent dans le peloton de tête.

16:59 - Botn imprime un gros rythme Sur la première difficulté du premier tour, Botn élève le curseur avec Dale dans ses skis. Les Norvégiens tentent de partir.

16:56 - Le soleil tombe à Kontiolahti Alors que le soleil se couche, Eric Perrot entame ce début de premier tour en tête. Le Français, avec le maillot de leader du général, marque immédiatement son territoire.

16:55 - Top départ de la mass start hommes ! C'est parti pour la mass start hommes, la course reine qui vient clôturer la belle semaine de biathlon à Kontiolahti !

16:50 - Fillon Maillet veut réagir Le Français, qui a déçu sur l'individuel face aux cibles (4 fautes), s'avance revanchard, bien décidé à jouer les premiers rôles, lui qui a été médaillé de bronze dans cette spécialité lors des JO 2026.

16:40 - La dernière mass start de Coupe du monde La dernière mass start de Coupe du monde s'était déroulée à Nove Mesto en République Tchèque. Eric Perrot s'était imposé pour un podium surprenant avec Wright, 2e, et Aspenes 3e. Fabien Claude avait terminé au pied du podium.

16:30 - Perrot sur sa lancée ? Très récent vainqueur du petit globe de l'individuel et en tête du classement général, Eric Perrot a l'occasion de s'assurer un peu plus un gros globe de cristal avec une victoire sur cette mass start de Kontiolahti.

16:20 - Quels adversaires pour les Bleus ? Face aux Français, les Norvégiens (Botn, Laegreid, Christiansen, Dale et Uldal), les Suédois (Samuelsson, Ponsiluoma) et les Allemands (Nawrath et Horn) seront certainement à la bataille pour la victoire finale dans cette mas start hommes de Kontiolahti.

16:10 - Cinq Français au départ Pour cette mass start hommes, cinq Français seront au départ : Eric Perrot, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon maillet, Fabien Claude et Oscar Lombardot.