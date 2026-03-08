Biathlon Kontiolahti 2026 : la France remporte le petit globe du relais femmes, les résultats
Le biathlon fait son grand retour cette semaine avec l'étape de Coupe du monde en Finlande.
- Quelques jours après l'écrasante démonstration des Français aux JO 2026 de Milan Cortina, l'équipe de France de biathlon est de retour pour la 7e étape de la Coupe du monde, à Kontiolahti, en Finlande.
- Du jeudi 5 mars au dimanche 8 mars, le programme du biathlon s'annonce riche avec deux individuels, les relais hommes et femmes et deux mass starts. Les journées de samedi et dimanche s'annoncent d'ailleurs particulièrement riches.
- Ce jeudi, le petit globe de l'individuel femmes a été remporté par Lou Jeanmonnot malgré une course catastrophique de la Française et du reste des filles avec seulement une 10e place pour Julia Simon. Vendredi, Eric Perrot a signé une magnifique victoire sur l'individuel et remporte également le petit globe de la discipline. Ce samedi, Julia Simon a remporté la mass start femmes. Toujours ce samedi, lors du relais messieurs, la France a dû se contenter de la deuxième place derrière la Norvège. En journée de clôture, la France signe une deuxième place, derrière des Suédoises supersoniques, sur le relais femmes et remporte le petit globe de la discipline.
- Découvrez toutes les courses et les résultats en direct sur l'étape de Coupe du monde de biathlon.
14:45 - La Norvège complète le podium
Grâce à un dernier relais solide de Kirkeeide, la Norvège arrache la troisième place et complète le podium en compagnie de la Suède et la France.
14:43 - Victoire de la Suède, le petit globe pour la France !
Grâce à des soeurs Oeberg intouchables, la Suède remporte le relais femmes de Kontiolahti devant l'équipe de France qui remporte le petit globe de la spécialité !
14:35 - Kirkeeide assure le podium !
En ressortant seule du pas de tir, la Norvégienne assure le podium. On se dirige donc vers un podium XXL Suède - France - Norvège.
14:34 - E.Oeberg file vers la victoire !
Malgré une pioche, E.Oeberg signe un bon tir et ressort en tête. La Suède va remporter ce relais femmes de Kontiolahti ! Julia Simon ressort à 18 secondes.
14:29 - Oeberg remet la machine en route
Sur les skis, Oeberg reprend du terrain sur Simon qui a perdu environ 8 secondes en ce début de piste. Cela s'annonce difficile pour la Tricolore pour renverser la table.
14:28 - Une pioche pour Oeberg, le plein pour Simon !
La Suédoise a pioché une fois pour finir son tir. Elle ressort avec 23 secondes d'avance sur Simon qui a signé un tir exceptionnel.
14:25 - Simon concède un peu de terrain
Dans cette longue montée, Simon perd un peu de temps sur Oeberg. La Française passe à 36 secondes de la Suédoise. Pour les Bleues, il va falloir compter sur une défaillance d'Oeberg au tir.
14:22 - Le dernier relais
C'est parti pour Julia Simon qui s'élance en dernière relayeuse de l'équipe de France. Elle pointe à 31 secondes de retard sur Elvira Oeberg.
14:19 - Michelon à 30 secondes
La Française concède du terrain en début de dernier tour. Elle pointe désormais à 30 secondes. Julia Simon va devoir signer un relais de folie pour maintenir le suspense face à la Suède.
14:16 - La Suède prend l'avantage pour la victoire
Grâce à un tir debout solide, Oeberg ressort avec 25 secondes sur Michelon avec un 5/5 aussi. Avec E.Oeberg en dernière relayeuse, la Suède pose vraiment une option sur la victoire finale.
14:13 - Oeberg accélère
H.Oeberg en rajoute une couche sur la piste. Elle gratte encore 5 secondes sur Michelon en ce début de deuxième tour. La Suédoise réalise un relais intraitable pour l'instant.
14:10 - Oeberg intenable au tir !
H.Oeberg, dans une excellente forme cette semaine, signe un tir dantesque. Elle ressort avec 20 secondes d'avance sur Michelon et 32 secondes sur Knotten. La Suédoise a réalisé un écart énorme !
14:07 - Le podium semble clair
Le podium dans ce relais femmes de Kontiolahti va, a priori, se jouer entre les trois grosses nations du biathlon : France, Suède, Norvège. L'Italie, la Suisse, Slovaquie et la Pologne pointent à quasiment 40 secondes.
14:05 - Océane Michelon en piste
C'est parti pour la Française qui va avoir fort à faire face à H.Oeberg et Knotten.
14:03 - Quelle bataille !
En cette fin de dernier tour, Tandrevold, Magnusson et Jeanmonnot emmènent un gros rythme sans parvenir à faire des différences. Les troisièmes relayeuses vont s'élancer en même temps pour la France, Suède et Norvège.
13:59 - Aucun écart sur le pas de tir !
Jeanmonnot, Magnusson et Tandrevold se neutralisent sur le pas de tir. Aucun écart entre les trois nations après les deuxièmes relayeuses qui s'attèlent au dernier tour de piste.
13:55 - Jonction à l'avant
A l'avant de la course, Jeanmonnot est revenue dans les skis de Tandrevold et Magnusson. Elles sont de nouveau trois en tête avant de se présenter pour le tir debout.
13:52 - Jeanmonnot recolle grâce à un tir rapide !
Après un tir couché solide, Jeanmonnot a grignoté quelques secondes sur le pas de tir et ressort à seulement 4 secondes de Tandrevold en tête de course. Magnusson ressort 2e à 3 secondes. Une belle bataille s'annonce dans ce deuxième tour de ski.
13:49 - Tandrevold réalise une entame canon
La Norvégienne a repris 4 secondes en début de tour sur Magnusson. Derrière, Jeanmonnot a concédé 2" pour pointer à 12" de la tête de course.
13:47 - Place aux deuxièmes relayeuses !
C'est parti pour les deuxièmes relayeuses ! Magnusson s'élance avec 11 secondes d'avance sur Jeanmonnot avec la Norvège intercalée à 4 secondes.
L'étape de Coupe du monde de biathlon en Finlande se dispute du 5 au 8 mars avec plusieurs courses au programme, le détail et les horaires
- Jeudi 5 mars : individuel femmes à partir de 17h05
- Vendredi 6 mars : individuel hommes à partir de 17h10
- Samedi 7 mars : mass start femmes à partir de 13h40
- Samedi 7 mars : relais hommes à partir de 15h40
- Dimanche 8 mars : relais femmes à partir de 13h30
- Dimanche 8 mars : mass start hommes à partir de 16h55