Biathlon Kontiolahti 2026 : la France remporte le petit globe du relais femmes, les résultats

Le biathlon fait son grand retour cette semaine avec l'étape de Coupe du monde en Finlande.

En direct

14:45 - La Norvège complète le podium Grâce à un dernier relais solide de Kirkeeide, la Norvège arrache la troisième place et complète le podium en compagnie de la Suède et la France.

14:43 - Victoire de la Suède, le petit globe pour la France ! Grâce à des soeurs Oeberg intouchables, la Suède remporte le relais femmes de Kontiolahti devant l'équipe de France qui remporte le petit globe de la spécialité !

14:35 - Kirkeeide assure le podium ! En ressortant seule du pas de tir, la Norvégienne assure le podium. On se dirige donc vers un podium XXL Suède - France - Norvège.

14:34 - E.Oeberg file vers la victoire ! Malgré une pioche, E.Oeberg signe un bon tir et ressort en tête. La Suède va remporter ce relais femmes de Kontiolahti ! Julia Simon ressort à 18 secondes.

14:29 - Oeberg remet la machine en route Sur les skis, Oeberg reprend du terrain sur Simon qui a perdu environ 8 secondes en ce début de piste. Cela s'annonce difficile pour la Tricolore pour renverser la table.

14:28 - Une pioche pour Oeberg, le plein pour Simon ! La Suédoise a pioché une fois pour finir son tir. Elle ressort avec 23 secondes d'avance sur Simon qui a signé un tir exceptionnel.

14:25 - Simon concède un peu de terrain Dans cette longue montée, Simon perd un peu de temps sur Oeberg. La Française passe à 36 secondes de la Suédoise. Pour les Bleues, il va falloir compter sur une défaillance d'Oeberg au tir.

14:22 - Le dernier relais C'est parti pour Julia Simon qui s'élance en dernière relayeuse de l'équipe de France. Elle pointe à 31 secondes de retard sur Elvira Oeberg.

14:19 - Michelon à 30 secondes La Française concède du terrain en début de dernier tour. Elle pointe désormais à 30 secondes. Julia Simon va devoir signer un relais de folie pour maintenir le suspense face à la Suède.

14:16 - La Suède prend l'avantage pour la victoire Grâce à un tir debout solide, Oeberg ressort avec 25 secondes sur Michelon avec un 5/5 aussi. Avec E.Oeberg en dernière relayeuse, la Suède pose vraiment une option sur la victoire finale.

14:13 - Oeberg accélère H.Oeberg en rajoute une couche sur la piste. Elle gratte encore 5 secondes sur Michelon en ce début de deuxième tour. La Suédoise réalise un relais intraitable pour l'instant.

14:10 - Oeberg intenable au tir ! H.Oeberg, dans une excellente forme cette semaine, signe un tir dantesque. Elle ressort avec 20 secondes d'avance sur Michelon et 32 secondes sur Knotten. La Suédoise a réalisé un écart énorme !

14:07 - Le podium semble clair Le podium dans ce relais femmes de Kontiolahti va, a priori, se jouer entre les trois grosses nations du biathlon : France, Suède, Norvège. L'Italie, la Suisse, Slovaquie et la Pologne pointent à quasiment 40 secondes.

14:05 - Océane Michelon en piste C'est parti pour la Française qui va avoir fort à faire face à H.Oeberg et Knotten.

14:03 - Quelle bataille ! En cette fin de dernier tour, Tandrevold, Magnusson et Jeanmonnot emmènent un gros rythme sans parvenir à faire des différences. Les troisièmes relayeuses vont s'élancer en même temps pour la France, Suède et Norvège.

13:59 - Aucun écart sur le pas de tir ! Jeanmonnot, Magnusson et Tandrevold se neutralisent sur le pas de tir. Aucun écart entre les trois nations après les deuxièmes relayeuses qui s'attèlent au dernier tour de piste.

13:55 - Jonction à l'avant A l'avant de la course, Jeanmonnot est revenue dans les skis de Tandrevold et Magnusson. Elles sont de nouveau trois en tête avant de se présenter pour le tir debout.

13:52 - Jeanmonnot recolle grâce à un tir rapide ! Après un tir couché solide, Jeanmonnot a grignoté quelques secondes sur le pas de tir et ressort à seulement 4 secondes de Tandrevold en tête de course. Magnusson ressort 2e à 3 secondes. Une belle bataille s'annonce dans ce deuxième tour de ski.

13:49 - Tandrevold réalise une entame canon La Norvégienne a repris 4 secondes en début de tour sur Magnusson. Derrière, Jeanmonnot a concédé 2" pour pointer à 12" de la tête de course.