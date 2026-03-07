Biathlon Kontiolahti 2026 : la France se contente de la deuxième place derrière la Norvège dans le relais messieurs, les résultats

Le biathlon fait son grand retour cette semaine avec l'étape de Coupe du monde en Finlande.

En direct

17:00 - Le petit globe pour la Norvège Il n'y aura donc pas de petit globe de cristal du relais pour les Bleus qui ont pris la deuxième place juste derrière la Norvège qui a tenu son rang. Avec 30 points d'avance avant la course, la victoire des Scandinaves ne fait qu'accentuer cette avance. Les Norvégiens repartent avec le petit globe de cristal.

16:55 - La Suède complète le podium ! Derrière la Norvège et la France, la Suède parvient à décrocher une belle troisième place.

16:53 - La Norvège dompte la France ! Après un dernier relais très difficile pour la France, c'est bien la Norvège qui s'impose grâce à un dernier relais de Christiansen assez fou.

16:51 - L'écart se creuse ! Quentin Fillon Maillet perd encore un peu plus de temps dans ce relais messieurs. La Norvège va remporter cette cours et le petit globe de cristal de la discipline.

16:48 - La victoire s'éloigne pour la France ! Fillon Maillet passe malheureusement à côté de ce relais messieurs de biathlon ! Il cède encore un peu plus de terrain à Christiansen qui file vers la victoire.

16:46 - Wright complète le podium provisoire Avant le dernier tir de ce relais messieurs, l'Américain Campbell Wright tire son épingle du jeu est à la troisième place. avec 30" de retard sur la tête de course.

16:43 - Un duo de tête Maintenant que tout est relancé, la victoire va certainement se décider lors du tir debout dans ce relais messieurs de biathlon. Fillon Maillet et Christiansen sont ensemble devant.

16:40 - LA COURSE RELANCÉE ! Quentin Fillon Maillet doit sortir trois pioches alors que Christiansen réalise un sans-faute. L'avance du Français vient de fondre.

16:38 - Fillon Maillet maintient le gap Très bonne nouvelle pour les Bleus. Christiansen n'arrive pas à combler son retard sur les skis. Si Quentin Fillon Maillet ne perd pas trop de temps sur le pas de tir, la victoire devrait tendre les bras aux Bleus dans ce relais messieurs de biathlon à Kontiolahti.

16:36 - 38" d'avance La bataille entre la France et la Norvège a bien lieu même si elle semble toujours aussi déséquilibrée depuis le relais de Jacquelin. Fillon Maillet a 38" d'avance sur Christiansen. Derrière, l'Italie pointe à 54".

16:34 - Le dernier relais ! Et voila ! Émilien Jacquelin a très bien fait le boulot dans ce relais messieurs et passe le flambeau à Quentin Fillon Maillet qui doit finir le travail.

16:32 - Jacquelin prend un tour ! Fin de course pour les Britanniques qui viennent de se faire prendre un tour dans ce relais messieurs par le stratosphérique Émilien Jacquelin. Le règlement du biathlon est clair : quand on se fait prendre un tour, on doit s'arrêter.

16:30 - Laegreid à 43" Le Norvégien a dû passer par une balle de pioche et perd encore un peu plus de temps. L'Italien Romanin a même pris la deuxième place et s'intercale entre Jacquelin et Laegreid.

16:28 - Jacquelin n'a pas le temps ! Un 10/10 parfait pour Jacquelin qui n'aura même pas le temps de voir ses concurrents arriver sur le pas de tir. Un véritable festival pour le Français qui va offrir le relais à Quentin Fillon Maillet avec une avance plus que confortable.

16:26 - Toujours 25" d'avance Émilien Jacquelin conserve une belle avance dans ce relais messieurs de biathlon à Kontiolahti. Johan-Olav Botn essaye de limiter la casse à l'approche du tir debout.

16:21 - La rapidité de Jacquelin ! Premier tir de ce relais ! Émilien Jacquelin arrive au tir couché en tête et met une énorme pression sur les autres avec un tir rapide et parfaitement réussi. Derrière, ça pioche pour les autres ! Gros coup réalisé par le Français.

16:18 - La Norvège revient Reléguée pendant un moment à plus de 20" de la tête de course, c'est sous l'impulsion de Stuart Holm Laegreid que les Norvégiens reviennent sur les Finlandais et les Français.

16:16 - Nouveau passage de relais ! Ça y'est c'est la mi-course de ce relais messieurs de biathlon ici à Kontiolahti. Fabien Claude laisse sa place à Émilien Jacquelin juste devant les Finlandais portés par leur public.

16:12 - 20" d'avance sur la Norvège Très bonne première moitié de course pour les Français qui occupent la première place avec 20" d'avance sur la Norvège.