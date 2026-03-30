Wembanyama MVP : "Je pense être..." le Français explique pourquoi il mérite le titre plus que Doncic et Gilgeous-Alexander

Le Français Victor Wembanyama pourrait être sacré meilleur joueur NBA de la saison.

Victor Wembanyama va-t-il déjà marquer de son empreinte l'histoire de la NBA ? Auteur d'une saison incroyable avec les Spurs de San Antonio, candidats clairement au titre pour sa troisième saison, "Wemby" est également l'un des grands favoris à la course du MVP.

Et le Français compte bien défendre sa "candidature" auprès des médias en lançant point par point des arguments pour justifier son futur sacre. "C'est assez compréhensible qu'il y ait encore un débat aujourd'hui (pour le titre de MVP), a d'abord expliqué le Français. Même si je pense que je devrais être devant, mon but est de tout faire pour qu'il n'y ait plus de débat possible à la fin de la saison."

Son premier argument... La défense ! "Elle représente 50 % du jeu, c'est assez sous-estimé dans la course au MVP et je pense être le joueur avec le plus d'impact en défense" explique-t-il. Il est vrai que la NBA préfère souvent récompenser les joueurs influents sur l'aspect offensif plus que défensif... Mais alors que le meneur du Thunder est favori, le Français a tout de même mentionné l'écrasante domination de son équipe face au champion en titre pour son deuxième argument. "On a presque sweepé OKC cette saison, on les a dominés, trois fois avec leur vraie équipe, et une quatrième fois avec leurs joueurs de rotation." Enfin, son dernier argument concerne tout de même l'attaque avec une nuance... "L'impact offensif, ce n'est pas que les points". Un argument important pour le Français alors que Gilgeous-Alexander cumule 31,5 points en moyenne par soir, juste derrière Doncic (33,4), actuel meilleur marqueur de la ligue alors que Wembanyama n'affiche que 24,3 points, soit le 14e meilleur total de la ligue.

A quelques jours de la fin de la saison, Victor Wembanyama fait donc face à une féroce concurrence avec le meneur du Thunder Shai Gilgeous-Alexander, MVP en titre, celui des Lakers Luka Doncic, et l'intérieur serbe des Nuggets Nikola Jokic, triple lauréat en 2021, 2022 et 2024.