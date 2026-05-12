Brandon Clarke : de quoi est mort l'intérieur des Memphis Grizzlies en NBA ? Les causes évoquées

La mort de Brandon Clarke, joueur des Memphis Grizzlies en NBA, a été annoncée par le club ce mardi 12 mai. Les causes du décès n'ont pas été précisées, mais plusieurs informations laissent entrevoir de quoi est mort le basketteur.

Brandon Clarke, l'intérieur des Memphis Grizzlies en NBA, est mort selon un communiqué publié par le club de basket américain mardi soir (heure française). "Nous sommes attristés par la perte tragique de Brandon Clarke. C'était un coéquipier incroyable et une superbe personne dont l'impact au sein de l'organisation et au sein de la communauté de Memphis ne sera par oubliés. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ceux qui l'aimaient", est-il écrit dans un message assez terrible à lire. La franchise des Memphis Grizzlies a annoncé la mort de son joueur ce mardi 12 mai sans donner les circonstances de sa mort à l'âge de 29 ans.

La mort de Brandon Clarke fait néanmoins l'objet d'une enquête pour une possible overdose, après la découverte de matériel lié à la drogue dans la maison de Los Angeles où il séjournait, indiquaient le New York Post ainsi que plusieurs médias américains dans la soirée. Une autopsie déterminera la cause officielle du décès. Le joueur des Grizzlies, âgé de 29 ans, a été déclaré mort à l'arrivée des secours du département des pompiers de Los Angeles, dépêchés après un appel au 911 dans la San Fernando Valley peu après 20 heures (heure de l'Est) lundi.

Brandon Clarke, qui n'avait participé qu'à deux matchs cette saison en raison de blessures, avait été arrêté le 1er avril en Arkansas. Il faisait face à des accusations de trafic de substance contrôlée, de possession de substance contrôlée, de fuite en véhicule dépassant la limite de vitesse et de dépassement non réglementaire.

Brandon Clarke, espoir déçu de la NBA

L'intérieur Brandon Clarke, Canadien, était originaire de Vancouver et avait grandi à Phoenix. Il est passé par San Jose State puis Gonzaga puis avait été choisi en 21e position de la draft 2019 par le Thunder, champion NBA en titre, mais avait été immédiatement envoyé chez les Grizzlies. Le joueur a été un élément important dès sa première saison en finissant 4e du vote pour le trophée de rookie de l'année. Il aura passé toute sa carrière dans la même franchise, sept saisons au total à Memphis, jouant 309 matches pour 10,2 points, 5,5 rebonds et 1,3 passe décisive en moyenne. Cette saison, il n'a disputé que deux matchs à cause d'une blessure à un mollet qui l'a rapidement éloigné des parquets, mais était encore sous contrat avec les Grizzlies pour l'exercice 2026-2027.

"Nous sommes bouleversés d'apprendre le décès de Brandon Clarke. En tant que l'un des membres les plus anciens des Grizzlies, Brandon était un coéquipier et un leader apprécié, qui jouait avec une immense passion et beaucoup de combativité. Nos pensées et nos sincères condoléances accompagnent la famille de Brandon, ses amis ainsi que l'organisation des Grizzlies" a lancé le patron de la NBA Adam Silver dans un communiqué.

Les agents de Brandon Clarke ont aussi salué sa mémoire en déclarant notamment : "C'était la plus belle âme, toujours le premier à être présent pour ses amis et sa famille." Ils ont souligné l'impact qu'il avait eu sur toutes les personnes croisées au cours de son parcours, du lycée à San Jose State, en passant par Gonzaga et les Grizzlies.

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