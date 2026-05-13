Jason Collins : de quoi est mort le joueur NBA, le premier à avoir dévoilé son homosexualité

L'ancien joueur des Nets est décédé ce mardi 12 mai.

Alors que la NBA a été frappée par le décès brutal de l'intérieur des Memphis Grizzlies, Brandon Clarke, la ligue américaine a également été marquée ce mardi 12 mai par le décès par Jason Collins. L'homme était devenu une icone en 2014 en devenant le premier sportif d'un championnat majeur aux États-Unis à afficher son homosexualité. Il avait dévoilé son homosexualité dans un article publié par le mensuel Sports Illustrated en avril 2013. "Je suis un pivot de NBA de 34 ans. Je suis noir et je suis gay", lisait-on sous sa plume. "Je n'avais pas l'ambition de devenir le premier athlète d'un sport majeur aux États-Unis à révéler mon homosexualité. Mais maintenant que c'est fait, je suis content de lancer la discussion."

Le joueur est mort à 47 ans, ont annoncé la NBA et sa famille. Collins est mort "après un combat vaillant contre un glioblastome", une tumeur du cerveau, écrit sa famille dans un communiqué. Le commissionnaire de la NBA Adam Silver a rendu hommage à Collins et "son influence bien plus large que sur le seul basket", lui qui a aidé "la NBA, la WNBA et la communauté sportive en général à devenir plus inclusives et accueillantes pour les générations futures".

Sans franchise lors de l'annonce de son homosexualité, il rejoint finalement les Brooklyn Nets, devenant le premier joueur ouvertement gay à participer à un match d'une ligue majeure aux États-Unis (basket NBA, hockey NHL, football US NFL et baseball MLB). L'ancien pivot a passé au total treize saisons sur les parquets de NBA, dont huit avec les New Jersey/Brooklyn Nets. Il a également joué pour Atlanta, Boston, Memphis, Minnesota et Washington, pour un total de 735 matches.