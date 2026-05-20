Thunder - Spurs : heure et chaîne TV du 2e match de Wembanyama en finale de la conférence Ouest NBA

Le deuxième match de la finale de conférence Ouest est prévu dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le premier match est déjà entré dans l'histoire avec une performance majuscule de Victor Wembanyama et des Spurs sur le parquet du Thunder, champion en titre, 122-115 après deux prolongations. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Français jouera le deuxième match de cette finale de conférence Ouest, toujours sur le parquet d'Oklahoma.

Victor Wembanyama fera-t-il mieux que ses 41 points, 24 rebonds, 3 passes décisives, 3 contres et 1 interception ? Comme évoqué en conférence de presse, le Français veut tout gagner et ça passe par ce game 2 très important. "On veut tout gagner et on a cette chance d'avoir des gens autour de nous (chez les Spurs) qui savent exactement faire ça. Tout le monde travaille pour qu'on ait cette opportunité, ils ont vécu de nombreux triomphes (cinq titres entre 1999 et 2014) et si on a cette chance aujourd'hui, c'est aussi grâce à tout ce qu'ils ont construit. On compense notre manque d'expérience avec l'envie de vaincre, en jouant avec intensité, sans relâche, ce n'est pas plus compliqué que ça. En réalité, même quand on joue une équipe comme ça, le champion en titre, si on perd, ce sera de notre faute."

Heure et chaîne TV

Le match 2 des finales de conférence Ouest entre les Spurs de San Antonio et le Thunder d'Oklahoma City sera à suivre dans la nuit du mercredi 20 mai au jeudi 21 mai, à partir de 2h30 du matin en France, sur Prime Video.