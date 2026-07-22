NBA 2K27 : "Un rêve devenu réalité", Victor Wembanyama sur la jaquette du jeu de basket de l'année, la date de sortie

Le sport français a le vent en poupe, après Kylian Mbappé sur la jaquette EA FC 27, Victor Wembanyama sera sur la jaquette du nouveau jeu de basket NBA 2K27.

Finaliste des dernières finales NBA, Victor Wembanyama passe un nouveau cap en devenant la tête d'affiche du jeu référence de basket, NBA 2K27 qui sort dans quelques semaines. C'est la première fois qu'un joueur français est sur la jaquette mondiale de l'opus. Tony Parker étant sur la jaquette française du jeu NBA 2K 2016. Le Français, premier joueur à être élu à l'unanimité défenseur de l'année en 2026, sera la jaquette standard du jeu au prix de 69,99 euros.

© NBA 2K27

"Quand on est vraiment obsédé par le basket, ce sport ne s'arrête pas lorsque l'on quitte la salle. NBA 2K est le terrain qui ne ferme jamais, il est toujours disponible que vous soyez à Paris ou à San Antonio. C'est ainsi qu'on étudie le jeu, qu'on développe son intelligence de jeu et qu'on vit notre passion 24h/24 et 7j/7, déclare Victor Wembanyama dans le communiqué officiel. Être le visage d'un jeu qui nourrit cette passion pour le ballon orange et dont les couvertures immortalisent les meilleurs de tous les temps, c'est un rêve devenu réalité pour moi.

L'Édition Deluxe (99,99 €) mettra en vedette la joueuse américaine Caitlin Clark alors que l''Édition Ultra (149,99 €) mettra en avant un certain Derrick Rose pour la seconde fois, légende des Chicago Bulls et plus jeune MVP de l'histoire. C'est fou de repenser à l'époque où j'étais sur la jaquette de NBA 2K13 et de voir que j'ai maintenant ma propre édition pour NBA 2K27". De quoi faire plaisir à un certain Antoine Griezmann et son fameux "I love Derrick Rose" après la finale de Coupe du monde en 2018.

© NBA 2K27

Date de sortie de NBA 2K27 en France

NBA 2K27 sera disponible le 4 septembre sur PlayStation®5 (PS5®), XBOX Series X|S, PC via Steam, et Nintendo Switch™ 2. Les détenteurs de l'Édition Deluxe ou de l'Édition Ultra n'auront pas à attendre bien longtemps puisque l'Accès Anticipé débutera

le vendredi 28 août 2026 à 18h00.