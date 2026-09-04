Coupe du monde de basket féminin 2026 : dates, lieu, matchs de la France et calendrier... Toutes les infos
Retrouvez toutes les infos pratiques sur la Coupe du monde de basket féminin.
Les Bleues vont disputer la Coupe du monde de basket féminin qui se dispute en Allemagne à partir du vendredi 4 septembre avant la grande finale le 13 septembre prochain. Une compétition courte avec des matchs tous les jours et peu de repos, comme lors des matchs de saison régulière de NBA. Les USA sont les grandes favorites de la compétition, elles sont d'ailleurs invaincues depuis 2006 et restent sur quatre titres consécutifs. La Coupe du monde 2026 permettra également d'obtenir le premier quota olympique pour les JO de LA28.
L'équipe de France de basket
- Pauline Astier
- Valériane Ayayi
- Marième Badiane
- Romane Bernies
- Aminata Gueye
- Marine Johannès
- Leïla Lacan
- Carla Leite
- Dominique Malonga
- Janelle Salaün
- Migna Touré
- Gabby Williams
Le calendrier des matchs de la France à la Coupe du monde de basket
- Vendredi 4 septembre
- 21h : Hongrie-France, sur beIN SPORTS 2
- Samedi 5 septembre
- 20h45 : France-Corée du Sud, sur beIN SPORTS 2
- Lundi 7 septembre
- 14h30 : Nigeria-France, sur beIN SPORTS 1
Sur quelles chaînes suivre les matchs ?
Les matches de la Coupe du Monde des Bleues seront à suivre en clair sur les chaines du groupe TF1. Grégoire Margotton et l'ex-capitaine des Bleues, Sarah Michel-Boury seront aux commentaires. Le premier match face à la Hongrie sera diffusé TFX et les deux matches de poule suivants seront sur TMC. Vous aurez également la possibilité de suivre les matches sur BeIN Sports 1 (Nigéria) et 2 (Hongrie et Corée).