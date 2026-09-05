France - Corée du Sud : heure et chaîne TV du match de la Coupe du monde de basket

La France dispute son second match de la Coupe du monde de basket ce samedi.

L'équipe de France a idéalement lancé son Mondial vendredi en écrasant la Hongrie 99-53 vendredi soir. Menées 16-5 après cinq minutes, les Bleues ont ensuite imposé une pression défensive implacable, menant déjà de 41 points à la pause (61-20). Une performance remarquable malgré une préparation raccourcie par le calendrier de la WNBA. Arrivée seulement lundi soir à Berlin, Dominique Malonga a signé un double-double pour son retour en sélection avec 17 points et 10 rebonds face à la Hongrie. Elle partage le titre de meilleure marqueuse française avec Marine Johannès et Gabby Williams, elles aussi auteures de 17 points. Marine Johannès s'est particulièrement distinguée à trois points, secteur où l'équipe de France a compilé 43% de réussite lors de ce premier match. Le sélectionneur Jean-Aimé Toupane a appelé ses joueuses à conserver l'agressivité défensive affichée contre la Hongrie face à la Corée mais il anticipe un adversaire différent dont le basket est davantage tourné vers le tir extérieur.

En cas de victoire ce samedi, la France serait assurée de se qualifier pour la suite de la compétition et pourrait quasiment s'assurer la première place du groupe B. La Corée du Sud arrive de son côté auréolée d'un succès surprise en ouverture face au Nigéria. Depuis 1964, la France n'a remporté que 8 de ses 23 confrontations face à la Corée du Sud, mais s'est imposée lors des cinq dernières rencontres. En mars dernier, à Villeurbanne, les Bleues avaient dominé 89-62 lors du tournoi de qualification, après avoir pourtant été menées de peu à la pause (32-28) face à une équipe coréenne den mouvement permanent.

Heure et chaîne TV de France - Corée du Sud

Les Bleues affrontent la Corée du Sud ce samedi 5 septembre à 20h45 à la Max-Schmeling-Halle de Berlin, pour le compte du groupe B de la Coupe du monde. La rencontre sera diffusée en clair sur TMC ainsi que sur beIN Sports 2.