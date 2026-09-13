France - Etats-Unis : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la finale de la Coupe du monde de basket

Les Françaises vont tenter de prendre leur revanche après les JO de Paris 2024.

Pour la toute première fois de son histoire, l'équipe de France féminine de basket dispute la finale de la Coupe du monde. Elle affrontera ce dimanche les États-Unis à Berlin, théâtre de l'intégralité de la compétition. Une échéance inédite pour les Bleues, portées par leur parcours impressionnant dans ce Mondial.

"On a toutes conscience qu'on peut aller chercher la plus belle des médailles. C'est l'objectif maintenant. On ne va pas s'arrêter là", a promis la pivot des Bleues Marième Badiane, après avoir battu l'Allemagne (86-64) et s'être qualifiée pour la finale.

"On n'aura rien à perdre. On sait que les USA sont une bonne équipe, ça fait des années qu'ils gagnent la Coupe du monde. Mais on affronte ses joueuses toute l'année en WNBA. Ce sera qu'un match, on n'a rien à perdre, on va jouer dur", a renchéri la joueuse Marine Johannes

Heure et chaîne du match France - Etats-Unis

La finale se jouera à l'Uber Arena de Berlin ce dimanche 13 septembre à 20 heures. Les téléspectateurs pourront suivre la rencontre sur beIN Sports 1 et TMC.