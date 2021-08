France - Italie (JO 2021) : date, horaire, chaîne TV… Les infos du match de basket

FRANCE - ITALIE. L'équipe de France de basket-ball masculin est opposée à son homologue italienne, ce mardi 3 août 2021, en quart de finale des Jeux olympiques de Tokyo. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

L'équipe de France masculine de basket aborde son quart de finale face à l'Italie en confiance, après avoir remporté ses trois premiers matchs dans ces JO 2021, mais aussi légèrement dans l'inconnu, contre un adversaire qu'il n'a plus affronté depuis 20211. Sur le papier, les Bleus, qui auraient pu plus mal tomber au tirage au sort (ils ont notamment évité l'Espagne), partiront favoris mais devront se méfier d'une Squadra Azzura qui surfe sur une belle confiance. 'C'est une équipe européenne qui a fait un TQO (tournoi de qualification olympique) exceptionnel à Belgrade, ce qui relevait de l'exploit, puisqu'ils ont éliminé la Serbie, grande favorite, et ils ont confirmé depuis le début de ces Jeux, en ne perdant que de trois points contre l'Australie", rappelait hier le sélectionneur français Vincent Collet, avant d'ajouter : "C'est un match ouvert, on a les cartes en mains".

Le coup d'envoi de ce match entre la France et l'Italie sera donné à 10h20 (heure française), ce mardi 3 août 2021. En cas de victoire, les Bleus auront rendez-vous le jeudi 5 août pour la demi-finale de ce tournoi de basketball masculin des JO 2021 avec la Slovénie ou l'Allemagne.

Bonne nouvelle pour les amateurs de basket et pour les supporters de l'équipe de France masculine : une diffusion en clair est prévue à la TV française, ce mardi, à l'occasion de ce quart de finale face à l'Italie. Pour voir le match en direct, rendez-vous sur France 2 ou France 4 (en fonction de l'actu des Jeux). La rencontre sera également proposée sur la chaîne Eurosport 2 et 6.

Dans le cas où préférez regarder France - Italie en streaming, il faudra vous tourner soit vers le site Internet de France TV (accès gratuit), soit vers la plateforme Eurosport Player, accessible uniquement sur abonnement.

La cinq majeur des Bleus pour ce quart de finale contre l'Italie devrait être composé de Batum, Yabusele, Fournier, De Colo et Gobert. Rappelons que Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France de basket, a retenu douze joueurs pour pour ces JO 2021.

Meneurs : Andrew Albicy (31 ans, Gran Canaria/ESP), Thomas Heurtel (32 ans, ASVEL), Frank Ntilikina (22 ans, New York Knicks/NBA).

Arrières : Nando de Colo (33 ans, Fenerbahçe/TUR), Evan Fournier (28 ans, Boston Celtics/NBA).

Ailiers : Nicolas Batum (32 ans, Los Angeles Clippers/NBA), Timothé Luwawu-Cabarrot (26 ans, Brooklyn Nets/NBA).

Ailiers forts : Petr Cornelie (25 ans, Pau-Orthez), Guerschon Yabusele (25 ans, ASVEL)/.

Pivots : Mustapha Fall (29 ans, ASVEL), Rudy Gobert (24 ans, Utah Jazz/NBA), Vincent Poirier (27 ans, Real Madrid/ESP)

Ce match du tournoi de basket-ball des JO 2021 entre la France et l'Italie sera également à vivre en direct commenté sur notre site ce mardi (rendez-vous sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions du match en live.