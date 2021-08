France - Espagne (JO 2021) : heure, diffusion TV… Tout savoir du match de basket féminin

FRANCE - ESPAGNE. L'équipe de France féminine de basketball est opposée à son homologue espagnole, ce mercredi 4 août 2021 en quart de finale des Jeux olympiques de Tokyo. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quel horaire est programmé le match ?

L'équipe de France féminine de basket se voit proposer un quart de finale corsé face à l'Espagne, ce mercredi 4 août, en quart de finale des JO 2021. Rappelons en effet que les Bleues se sont qualifiées difficilement et au dernier moment lors de la phase de groupes. Après une défaite contre le Japon (74-70) en ouverture, les Françaises s'étaient imposées 87-62 face au Nigéria. Pour leur dernier match du groupe B, les Bleues se sont ensuite inclinées face aux USA (93-82) mais avec un écart de points lui permettant de terminer parmi les deux meilleurs troisièmes. Les Espagnoles ont, elles, déroulé dans le groupe A avec 3 victoires en 3 matchs. Le match s'annonce donc difficile pour les filles de Valérie Garnier, la sélectionneuse tricolore qui veut croire que ses joueuses sauront tirer les leçons du début de tournoi. "C'est une autre compétition qui commence, mais il ne faut pas effacer ce qui s'est passé avant, ce qu'on a oublié de mettre face au Japon, mais qu'on a su mettre contre le Nigeria et les USA, à savoir de l'intensité physique, notre volonté et notre engagement, qui sont notre marque de fabrique", a-t-elle ainsi indiqué.

Le coup d'envoi de ce match entre la France et l'Espagne sera donné à 14h (heure française), ce mercredi 4 août 2021. Le vainqueur défiera le gagnant de Japon - Belgique en demi-finale de ce tournoi féminin de basketball des JO 2021.

Une diffusion en clair est prévue à la TV française mercredi à l'occasion de cette rencontre de l'équipe de France féminine de basket contre l'Espagne. Pour voir le match en direct, rendez-vous sur France 2 ou France 4 (en fonction de l'actu des Jeux). La rencontre sera également proposée sur la chaîne Eurosport 1 ou 2.

Si vous préférez regarder France - Espagne en streaming, il faudra vous tourner soit vers le site Internet de France TV (accès gratuit), soit vers la plateforme Eurosport Player, accessible uniquement sur abonnement.

Ce match de basket entre la France et l'Espagne sera également à vivre en direct commenté sur notre site ce mercredi (rendez-vous sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions du match en live.