France - Japon (basket féminin) : heure, diffusion TV…Tout savoir sur la demi-finale des JO 2021

FRANCE - JAPON. L'équipe de France féminine de basket retrouve le Japon, ce vendredi 6 août 2021,en demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo. Sur quelle chaîne regarder le match à la TV ? A quel horaire ?

L'équipe de France féminine de basketball continue son parcours aux JO 2021 de Tokyo, ce vendredi, face au Japon et espère atteindre la deuxième finale olympique de son histoire après celle perdue face aux USA aux Jeux de Londres en 2012. Les Bleues retrouvent une sélection nippone qui lui avait fait mordre la poussière lors de la phase de groupes. Depuis, les Françaises ont repris confiance grâce au succès obtenu face à leur "meilleure ennemie", l'Espagne, en quart de finale (67-64) et espèrent prendre leur revanche . "On n'avait pas joué notre jeu, c'était trop facile pour elles, a rappelé Sandrne Gruda. Je suis contente de ce qu'on arrive à développer aujourd'hui. On s'est retrouvées. On est surmotivées, on sait ce qu'on doit faire contre elles".

Le coup d'envoi de ce match entre la France et la Suède sera donné à 13h (heure française), ce vendredi 6 août 2021. Cette rencontre se disputera pour le compte des demi-finales de ce tournoi féminin de basket-ball des JO 2021.

Une diffusion en clair sera proposée à la TV française, ce vendredi à l'occasion de ce choc entre la France et le Japon. Pour voir le match en direct, rendez-vous sur France 2 ou France 4 (en fonction de l'actu des Jeux). La demi-finale est également programmée sur la chaîne Eurosport 1.

Une retransmission en streaming sera également accessible pour ce France - Japon : rendez-vous soit sur le site Internet de France TV (accès gratuit), soit sur la plateforme Eurosport Player, accessible sur abonnement payant

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Cette demi-finale entre la France et le Japon sera également à vivre en live commenté sur notre site ce vendredi (rendez-vous sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions du match en direct.