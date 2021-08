France - USA (basket) : date, horaire, chaîne TV… Les infos de la finale des JO 2021

FRANCE - USA. L'équipe de France masculine de basket-ball joue l'une des rencontres les plus importantes de son histoire, face aux Etats-Unis, ce samedi 7 août 2021, en finale des Jeux olympiques de Tokyo. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

L'équipe de France de basket retrouve ce samedi une finale des Jeux olympiques pour l troisième fois de son histoires, après celles perdues en 2000 à Sydney et en 1948 à Londres. Les Bleus auront besoin d'un exploit pour ravir cette fois la médaille d'or face à une sélection des USA qui reste sur trois titres olympiques consécutifs (15 au total). Rappelons qu'avant d'en arriver là, les joueurs de Vincent Collet ont fait un sans-faute dans ces JO, avec 3 victoires en 3 matchs lors de la phase de groupes dont une victoire face aux Etats-Unis (83-76) avant de battre l'Italie en quarts puis la Slovénie d'un petit point (90-89) en demi-finale. Il ne reste plus qu'aux Français à transformer leur rêve de sacre olympique en réalité, comme l'a rappelé hier le coach tricolore. "Ce match est le plus important de mon histoire en tant qu'entraîneur, et je crois pour les joueurs c'est pareil, a confié Vincent Collet. C'est plus important d'être en finale olympique que d'être champion d'Europe, comme on l'a été en 2013. Dans la vie d'un sportif, les JO c'est quelque chose à part. Et jouer un France - USA, en finale olympique c'est un rêve d'enfant. Quand j'étais jeune basketteur, en benjamins, je rêvais d'en jouer une. D'ailleurs c'est ce que j'ai dit à (l'entraîneur de Team USA) Gregg Popovich après notre victoire (en phase de groupe) : je lui ai dit que je rêvais de les retrouver en finale".

Le coup d'envoi de ce match entre la France et les Etats-Unis sera donné à 4h30 (heure française), ce samedi 7 août 2021. Cette finale de ce tournoi masculin de basket des JO 2021 se disputera comme les autres rencontres sur un format de quatre quarts-temps de 10 minutes.

Bonne nouvelle pour les amateurs de basket-ball et pour les supporters de l'équipe de France : une diffusion en clair est prévue à la TV française, ce samedi à l'occasion de cette finale face aux USA. Pour voir le match en direct, rendez-vous sur France 2 ou France 4 (en fonction de l'actu des Jeux). La rencontre sera également proposée sur la chaîne Eurosport 1 ou 2.

Dans le cas où préférez regarder France - Etats-Unis en streaming, il faudra vous tourner soit vers le site Internet de France TV (accès gratuit), soit vers la plateforme Eurosport Player, accessible uniquement sur abonnement.