NBA : Giannis Antetokounmpo domine Joel Embiid, les résultats

NBA. Grand rendez-vous de la soirée, le duel entre Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid a tourné à l'avantage du Grec des Milwaukee Bucks, auteur de 40 points et du contre de la gagne (118-116). À noter les 34 pions de Paul George pour son retour sur les parquets de NBA et la nouvelle défaite des Los Angeles Lakers.

Giannis Antetokounmpo monumental ! À Philadelphie, le Grec a pris le dessus sur Joel Embiid, favori au titre de MVP cette saison. Auteur de 40 points, 14 rebonds et 6 passes décisives, l'ailier fort a mené sa franchise des Milwaukee Bucks (118-116) vers un succès important contre un prétendant au titre de la conférence Est. Les champions en titre restent 2e à l'Est derrière le Heat de Miami alors qu'Embiid et ses coéquipiers sont 4e.





40 PTS

14 REB

6 AST

3 BLK

16-24 FG

Game Winning BLCK



Les @Bucks l'emportent -116 et sont 2nds à l'Est ! #FearTheDeer pic.twitter.com/kCN9c7XYE8 — NBA France (@NBAFRANCE) March 30, 2022

Retour gagnant pour Paul George ! Blessé depuis le 22 décembre 2021 au coude droit, l'arrière des Los Angeles Clippers était de retour la nuit dernière après trois mois d'absence. Face au Jazz de Utah, le numéro 13 des Clippers a inscrit 34 points pour son retour en 30 minutes de jeu, permettant à sa franchise de l'emporter (121-115).

PG is !



34 PTS (20 dans le 3ème)

6 AST

5 STL

6-9 3PTS

31 minutes



Premier match en 2022 pour @YG_Trece, les @LAClippers l'emportent 115- face au Jazz ! #ClipperNation pic.twitter.com/QEPd2JSI2y — NBA France (@NBAFRANCE) March 30, 2022

Rien ne va plus chez les Los Angeles Lakers ! Troisième défaite de rang pour LeBron James et ses coéquipiers qui se sont inclinés la nuit dernière à Dallas contre les Mavericks (128-110). Cette déroute est d'autant plus inquiétante pour les Lakers qui cèdent la place de 10e, dernière place qualificative pour le play-in, de la conférence Ouest aux Spurs de San Antonio. Sans Anthony Davis et "King James", les joueurs des Lakers ont pris l'eau face à Luka Doncic, auteur de 34 points, 12 rebonds et 12 passes décisives.

. .



34 PTS

12 REB

12 AST



Un nouveau Triple-Double lors de la victoire des @DallasMavs !

110- face aux Lakers #MFFL pic.twitter.com/dhoXvIPG5o — NBA France (@NBAFRANCE) March 30, 2022

À noter l'excellente performance de Kevin Durant avec les Nets de Brooklyn contre les Detroit Pistons. Auteur de 41 points et 11 rebonds, l'ailier fort a permis à sa franchise de l'emporter (130-123) malgré les 34 points de Cade Cunningham qui égale son record de points en carrière.

Quels sont les résultats de la nuit ?

Philadelphie Sixers 116- 118 Milwaukee Bucks

Washington Wizards 94- 107 Chicago Bulls

Dallas Mavericks 128 -110 Los Angeles Lakers

-110 Los Angeles Lakers Brooklyn Nets 130 -123 Detroit Pistons

-123 Detroit Pistons Los Angeles Clippers 121-115 Utah Jazz

01h00 heure française :

: Cleveland Cavaliers - Dallas Mavericks

Indiana Pacers - Denver Nuggets

Washington Wizards - Orlando Magic

01h30 heure française :

: Boston Celtics - Miami Heat

New York Knicks - Charlotte Hornets

Toronto Raptors - Minnesota Timberwolves

02h00 heure française :

: Houston Rockets - Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder - Atlanta Hawks

02h30 heure française :

: San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies

04h00 heure française :

: Golden State Warriors - Phoenix Suns

Portland Blazers - New Orleans Pelicans

Les 30 franchises NBA sont départagées en deux conférences : la conférence Ouest et la conférence Est, voici le classement à l'Ouest : Finaliste NBA l'an dernier, Phoenix continue sur sa lancée cette saison. Les Suns premiers de la conférence Ouest avec 61 succès et 14 défaites sont déjà qualifiés pour les playoffs NBA. Ils devancent les Memphis Grizzlies qui viennent d'obtenir aussi leur place pour les playoffs et les Warriors de Golden State. Avec 56 défaites, les Houston Rockets sont éliminés de la course aux playoffs NBA (comme Oklahoma City Thunder) et semblent bien partie pour finir dernier à l'Ouest.

15 franchises composent le classement de la Conférence Est, voici le tout dernier classement : Avec 48 victoires et 28 défaites, les Miami Heat dominent la conférence Est devant les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Les Boston Celtics de Jayson Tatum complètent le podium où les Philadelphie Sixers de Joel Embiid sont 4e de la conférence. En fin de classement, Orlando Magic et les Detroit Pistons qui se disputent la dernière place, sont déjà éliminés de la course aux playoffs comme les Pacers d'Indiana.

Chaque franchise de NBA dispute 82 rencontres en saison régulière. À la fin de cette saison régulière, les huit meilleures franchises de chaque conférence sont classées de 1 à 8. Le 1er affronte le 8e, le 2e est opposé au 7e,... Les gagnants du premier tour accèdent aux demi-finales de conférence, les vainqueurs du deuxième tour passent aux finales de conférence. Les champions de chaque conférence s'affrontent lors des finales NBA. Les séries se disputent au meilleur des 7 matchs qui sont jouées en format 2-2-1-1-1, depuis la saison 2013-2014.

Depuis la saison 2020-2021, le play-in a fait son apparition en NBA dans lequel les équipes classées de la 7e à la 10e place disputent un mini tournoi. Le 7e et le 8e de chaque conférence s'affrontent dans un match, où le vainqueur est qualifié en 7e position des playoffs. Le vaincu affronte le vainqueur de la rencontre entre le 9e et le 10e de chaque conférence, où le gagnant du match se qualifie pour les playoffs à la 8e place.

En NBA, il y a 30 franchises réparties en deux conférences :

Conférence Ouest :

Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets Los Angeles Clippers Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves New Orleans Pelicans Oklahoma City Thunder Phoenix Suns Portland Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Conférence Est :

Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphie Sixers Toronto Raptors Washington Wizards

Évènement prestigieux de la NBA, les meilleurs joueurs se regroupent le temps d'un week-end. Plusieurs épreuves sont organisées comme le concours à trois points, le concours de dunk, le "skills challenge" et en clôture, un match de gala entre les superstars de la ligue de basket-ball américaine.

Détenteur des droits TV de la NBA, BeInSport diffuse une rencontre chaque nuit de NBA. L'émission "NBA Extra" diffusée de 12h45 à 13h30 du lundi au vendredi analyse l'actualité de la NBA.

Pour suivre la NBA sur smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez souscrire à un abonnement sur l'application NBA.

Qui succèdera à Nikola Jokic ? Le pivot des Denver Nuggets a remporté le titre de meilleur joueur de saison régulière la saison dernière. Parmi les favoris cette année, Joel Embiid, pivot des Philadelphie Sixers, meilleur scoreur de la saison avec 29,8 points en moyenne. Nikola Jokic fait également partie des favoris à sa propre succession où le Serbe domine toutes les statistiques de sa franchise, à l'exception du pourcentage au tir à trois points (Bryn Forbes) et le pourcentage d'interceptions (Facundo Campazzo). Stephen Curry avec les Golden State Warriors ou Giannis Antetokounmpo avec les Bucks de Milwaukee font aussi partie des prétendants au titre MVP de cette saison 2021-2022.