NBA : Trae Young historique à New York, les résultats

NBA. Auteur de 45 points face aux Knicks de New York, Trae Young a réussi son retour au Madison Square Garden. Sa franchise d'Atlanta Hawks l'a emporté 117-111.

Depuis le premier tour des playoffs en 2021, c'était la première fois que Trae Young retrouvait les Knicks de New York. Et le meneur des Atlanta Hawks a soigné sa sortie avec 45 points dont un 7/15 à trois points. Grâce à sa prestation, le numéro 11 intègre le club très fermé des joueurs ayant inscrit dans 25 matchs ou plus, 40 points ou plus, tout ça avant 4. Ils sont cinq à avoir réalisé cette performance avant Trae Young : Rick Barry, Wilt Chamberlain, Bob McAdoo, Michael Jordan et LeBron James.

Trae Young is the 6th player in NBA history to record 25+ games of 40+ points before the age of 24.



He joins Rick Barry, Wilt Chamberlain, Bob McAdoo, Michael Jordan, and Lebron James. https://t.co/ltkr88CWX9 — NBA History (@NBAHistory) March 23, 2022

Nikola Jokic enchaîne les grosses prestations avec les Denver Nuggets. Face aux Clippers de Los Angeles, le MVP en titre a terminé avec 30 points, 14 rebonds et 6 passes décisives. Sa franchise l'a emporté (127-115), un succès qui permet aux Nuggets de conforter leur 6e place à l'Ouest devant Minnesota et les Clippers.

Nikola Jokic's all-around play was on full display for the @nuggets as he led them to the win! #MileHighBasketball



30 PTS | 14 REB | 6 AST | 2 STL | 3 BLK pic.twitter.com/IYgM2FYTuN — NBA (@NBA) March 23, 2022

À noter les belles performances de Jrue Holliday et Giannis Antetokounmpo avec les Milwaukee Bucks contre les Chicago Bulls. Auteurs de 27 et 25 points, le meneur de jeu et l'ailier fort ont guidé leur franchise vers la victoire (126-98).

The defending champs were led by Jrue Holiday & Giannis Antetokounmpo who combined for 52 points in the @Bucks win! #FearTheDeer@Jrue_Holiday11: 27 PTS (12/17 FGM), 7 AST@Giannis_An34: 25 PTS (9/12 FGM), 17 REB, 5 AST, 3 BLK pic.twitter.com/u9nLzSjvNu — NBA (@NBA) March 23, 2022

Orlando Magic 94 -90 Golden State Warriors

-90 Golden State Warriors New York Knicks 111- 117 Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks 126 -98 Chicago Bulls

-98 Chicago Bulls Denver Nuggets 127-115 Los Angeles Clippers

00h00 heure française :

: Detroit Pistons - Atlanta Hawks

Indiana Pacers - Sacramento Kings

Charlotte Hornets - New York Knicks

00h30 heure française :

: Boston Celtics - Utah Jazz

Miami Heat - Golden State Warriors

Memphis Grizzlies - Brooklyn Nets

01h00 heure française :

: Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder - Orlando Magic

01h30 heure française :

: Dallas Mavericks - Houston Rockets

03h00 heure française :

: Los Angeles Lakers - Philadelphie Sixers

Portland Blazers - San Antonio Spurs

Les 30 franchises NBA sont départagées en deux conférences : la conférence Ouest et la conférence Est, voici le classement à l'Ouest : Finaliste NBA l'an dernier, Phoenix continue sur sa lancée cette saison. Les Suns premiers de la conférence Ouest avec 58 succès et 14 défaites viennent de se qualifier pour les playoffs NBA. Ils devancent les Memphis Grizzlies et les Warriors de Golden State. Avec 54 défaites, les Houston Rockets sont éliminés de la course aux playoffs NBA et semblent bien partie pour finir dernier à l'Ouest.

15 franchises composent le classement de la Conférence Est, voici le tout dernier classement : Avec 47 victoires et 25 défaites, le Heat de Miami domine toujours autant la conférence Est devant les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo qui repassent devant les Sixers de Philadelphie après leur succès face aux Bulls de Chicago. En fin de classement, Orlando Magic et les Detroit Pistons qui se disputent la dernière place, sont déjà éliminés de la course aux playoffs comme les Pacers d'Indiana.

Chaque franchise de NBA dispute 82 rencontres en saison régulière. À la fin de cette saison régulière, les huit meilleures franchises de chaque conférence sont classées de 1 à 8. Le 1er affronte le 8e, le 2e est opposé au 7e,... Les gagnants du premier tour accèdent aux demi-finales de conférence, les vainqueurs du deuxième tour passent aux finales de conférence. Les champions de chaque conférence s'affrontent lors des finales NBA. Les séries se disputent au meilleur des 7 matchs qui sont jouées en format 2-2-1-1-1, depuis la saison 2013-2014.

Depuis la saison 2020-2021, le play-in a fait son apparition en NBA dans lequel les équipes classées de la 7e à la 10e place disputent un mini tournoi. Le 7e et le 8e de chaque conférence s'affrontent dans un match, où le vainqueur est qualifié en 7e position des playoffs. Le vaincu affronte le vainqueur de la rencontre entre le 9e et le 10e de chaque conférence, où le gagnant du match se qualifie pour les playoffs à la 8e place.

En NBA, il y a 30 franchises réparties en deux conférences :

Conférence Ouest :

Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets Los Angeles Clippers Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves New Orleans Pelicans Oklahoma City Thunder Phoenix Suns Portland Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Conférence Est :

Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphie Sixers Toronto Raptors Washington Wizards

Évènement prestigieux de la NBA, les meilleurs joueurs se regroupent le temps d'un week-end. Plusieurs épreuves sont organisées comme le concours à trois points, le concours de dunk, le "skills challenge" et en clôture, un match de gala entre les superstars de la ligue de basket-ball américaine.

Détenteur des droits TV de la NBA, BeInSport diffuse une rencontre chaque nuit de NBA. L'émission "NBA Extra" diffusée de 12h45 à 13h30 du lundi au vendredi analyse l'actualité de la NBA.

Pour suivre la NBA sur smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez souscrire à un abonnement sur l'application NBA.

Qui succèdera à Nikola Jokic ? Le pivot des Denver Nuggets a remporté le titre de meilleur joueur de saison régulière la saison dernière. Parmi les favoris cette année, Joel Embiid, pivot des Philadelphie Sixers, meilleur scoreur de la saison avec 29,8 points en moyenne. Nikola Jokic fait également partie des favoris à sa propre succession où le Serbe domine toutes les statistiques de sa franchise, à l'exception du pourcentage au tir à trois points (Bryn Forbes) et le pourcentage d'interceptions (Facundo Campazzo). Stephen Curry avec les Golden State Warriors ou Giannis Antetokounmpo avec les Bucks de Milwaukee font aussi partie des prétendants au titre MVP de cette saison 2021-2022.