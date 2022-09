"France - Pologne : horaires, chaîne... Les infos du match"

FRANCE - POLOGNE. Découvrez toutes les informations de cette demi-finale de l'Euro 2022 de basket entre la Pologne et la France.

La Pologne est l'invitée surprise de ce dernier carré de l'Euro 2022 de basket. Les hommes d'Igor Milicic ont vaincu la Slovénie de Luka Doncic en quarts de finale (90-87) grâce à un Mateusz Ponitka exceptionnel avec 26 points et 16 rebonds. Et pourtant la Slovénie était l'équipe qui avait remporté le précédent championnat d'Europe des Nations. Avant ils avaient déjà crée une surprise moins importante en huitièmes de finale avec une victoire face à l'Ukraine (94-86). "Un grand coup de chapeau et tout mon respect à nos joueurs pour leur effort tout au long du match et leur intensité. Je n'ai plus rien dans la tête, c'est un grand vide. Ce qu'ils ont fait est incroyable.", a déclaré le sélectionneur polonais après la victoire face aux Slovènes.

Pour la France, l'aventure continue et les Bleus se retrouvent dans le dernier carré de la compétition. Ceci relève du miracle. Face à la Turquie, en huitièmes, les joueurs de Vincent Collet ont déjà frôlé l'élimination en étant mené de deux points à quelques secondes du terme. En quarts de finale face à l'Italie ils ont vécu le même scénario et se sont imposés, comme face à la Turquie, après une séance de prolongations. "Au final, nous restons les mêmes. On fait trop d'erreurs et on aide notre adversaire, mais ce qu'on ne peut pas nous enlever, c'est notre détermination, même dans les mauvaises passes. On sait qu'on doit jouer mieux, mais on est en vie. On mérite cette chance de jouer en demi-finales", a rappelé Vincent Collet après le succès face aux Transalpins (93-85).

A quelle heure débute le match France - Pologne ?

Le match Pologne - France commencera à 17h15 ce vendredi 16 septembre. Il se déroulera à la Mercedes-Benz Arena de Berlin.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Pologne ?

Pologne - France sera diffusé sur trois chaines. En effet, W9 a bouleversé ses programmes pour diffuser le match alors que Canal+ et Canal+Sport 360 retransmettront aussi la rencontre.

Quelles compositions probables pour France - Pologne ?

Igor Milicic devrait s'appuyer sur le même cinq de départ qui est venu à bout de la Slovénie (90-87) lors des quarts de finale. Voici le cinq probable polonais : Cel, Slaughter, Ponitka, Balcerowski, Sokolowski.

En face, Vincent Collet ne devrait pas chambouler son cinq de départ habituel. Voici le cinq probable : Albicy, Fournier, Tarpey, Yabusele, Gobert.