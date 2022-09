Coupe du monde féminine de basket 2022 : la France éliminée en quarts, le bilan

MONDIAL FEMININ BASKET. Pas de miracle pour l'équipe de France féminine, éliminée en quarts de finale du Mondial de basket.

Une marche qui était trop haute. En quarts de finale de la Coupe du monde féminine de basket, l'équipe de France est tombée face à la Chine, bien supérieure et appliquée par rapport aux Bleues. Conséquence, les Françaises terminent au pied du dernier carré. et repartent une nouvelle fois sans médaille d'un championnat du monde.

"Le bilan est positif, au-delà du résultat - on fait un quart de finale - la manière a été au rendez-vous, on tombe contre une grande équipe chinoise avec de l'efficacité, les joueuses n'ont pas lâché et montré un état d'esprit remarquable. Cela me touche, je suis triste de les voir déçues du match. Elles peuvent être fières de ce qu'elles ont fait ce (jeudi) soir" a tout de même analysé le sélectionneur des Bleues Jean-Aimé Toupane.

Quel est le calendrier de la Coupe du monde féminine de basket ?

Du jeudi 22 septembre, coup d'envoi du Mondial, au mardi 27 septembre, fin de la phase de groupes, découvrez le calendrier complet avec pour commencer le calendrier du groupe A :

Phase finale

Quarts de finale (jeudi 29 septembre)

Australie - Belgique

France - Chine

Canada - Porto Rico

États-Unis - Serbie

Demi-finales (Vendredi 30 septembre)

Vainqueur (1A vs 4B) vs Vainqueur (2B vs 3A)

Vainqueur (1B vs 4A) vs Vainqueur (3A vs 2B)

Finale et Finales 3ème place (samedi 1 er octobre)

Finale 3ème place

Finale

Quelle est la diffusion TV de la Coupe du monde de basket féminine ?

Ce Mondial féminin de basket sera diffusé en direct et en intégralité sur les antennes de beIN Sports qui détiennent les droits de cette Coupe du monde 2022. Avant match, match, après match... La chaîne offrira une offre complète.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

9h00 : Demi-finale

11h30 : Demi-finale

SAMEDI 1ER OCTOBRE

5h00 : Finale 3ème place

8h00 : Finale

Quelles sont les joueuses françaises pour le Mondial de basket féminin ?

Avec les forfaits de Gruda, Miyem, Vukosavljevic, Epoupa, Duchet et de Marine Johannes juste avant le début de la Coupe du monde de basket féminine, Jean-Aimé Toupane a rappelé Mamignan Touré. Les joueuses :