BASKET. France - Australie : les Bleues pour un exploit ? Suivez le match en direct

Portée par une excellente Gabby Williams (14 points), l'équipe de France atteint la pause avec un point d'avance sur des Australiennes, gênées par la défense agressive des Tricolores. Suivez avec nous et en direct le match.

13:49 - La France à dix minutes d'un exploit (52-47) Après avoir mal commencé le 3ème quart temps, les Bleues ont su se reconcentrer et faire la différence grâce à leur bonne défense compacte et avec Michel et Touré notamment en attaque. Les Bleues mènent de 5 points avant d'aborder les dix dernières minutes de ce premier match du championnat du monde (52-47).

13:48 - Whitcomb maintient l'écart à 5 points (52-47) Ballon en main, Whitcomb assume les dernières secondes et d'un drive à gauche traverse la défense française et vient finir main droite sous le panier (52-47).

13:46 - Bonne défense de Rupert Belle séquence défensive des Françaises à l'image de Rupert qui colle Magbegor et l'empêche de prendre un tir propre près du cercle. Son ballon rebondit sur l'arceau et ressort. Au rebond, Chartereau se fait bousculer par une Wallace, indisciplinée (50-45).

13:44 - Faute offensive de Rupert Sur le drive de Berkani, Rupert pose un écran en mouvement et se fait sanctionner d'une faute offensive. C'est la deuxième perte de balle des Bleues en deux attaques après la passe ratée de Touré sur l'action précédente (50-45).

13:43 - Allen en pénétration (50-45) Allen se retrouve face à Rupert et joue le un contre un. En vitesse, elle passe l'intérieure qui refuse de faire faute et laisse l'Opal marquée en lay up (50-45).

13:39 - Touré accroît l'avance des Bleues (50-43) Superbe séquence des Françaises des deux côtés du terrain. D'abord en défense où la montée de balle australienne est contrariée avant que Rupert ne jaillissent dans le dos de Tolo pour intercepter. Dans la foulée, Touré marque à deux points au-dessus de Wallace. Les Bleues mènent de 7 points à 2 minutes de la fin du 3ème quart temps (50-43).

13:38 - Touré y va aussi de sa banderille (48-43) Après Michel à gauche, c'est au tour de Touré de planter à droite. La Française profite d'un bon écran pour inscrire un panier à trois points sur le museau de Wallace. Les Bleues reprennent 5 longueurs d'avance (48-43).

13:37 - Michel à trois points (45-40) Gabby Williams en pénétration attire deux défenseuses et libère Michel à l'extérieur. Elle sert sa capitaine qui s'applique et signe un joli tri à trois points qui relance les Bleues, en difficulté dans le rythme en attaque dans ce début de seconde période (45-40).

13:34 - Tolo ramène les siennes (42-40) Gabby Williams perd le ballon en transition en voulant donner dans la raquette avec une passe à rebond. Derrière Whitcomb remonte le ballon, feinte le tir et donne en tête de raquette à Tolo qui seule se régale (42-40).

13:34 - Allen en réaction (40-36) Dans la foulée du tir compliqué de Gabby Williams, Allen se réveille et signe un superbe tir à trois points sur une action sans passe (40-36).

13:32 - Williams main gauche (40-33) Dans une position compliquée à gauche du panier, Gabby Williams balance un tir main gauche et avec la planche donne 7 points d'avance aux Bleues.

13:31 - Michele n pénétration (34-31) Michel drive vers le cercle et entre Magbegor et Allen réussit son tir en cloche en obtenant la faute. La capitaine rate son lancer mais la France mène 34-31.

13:30 - Reprise à Sydney Le match reprend à Sydney entre la France et l'Australie. Sur la première action, Allen rate son tir et donne une opportunité à la France de marquer (32-31).

13:15 - Les Françaises en tête (32-31) ! Excellente première période de la France face à l'Australie qui regagne les vestiaires avec un point d'avance (32-31). Dans le sillage d'un Gabby Williams adroite (14 points à 6/8), les Bleues ont su contrarier les attaques des Opals et contenir une Allen, intenable à l'entame (11 points à 4/9). Rigoureuses, les Bleues font mieux que tenir face à des vice-championnes du monde qui ne s'attendaient peut-être pas à une telle adversité de la part d'une équipe rajeunie et décimée par les blessures.

13:14 - Rupert contenue (32-31) Sur la remise en jeu, Rupert est coincée sous le cercle et tente un tir très (trop ?) compliqué face à Tolo, qui ne fait pas faute (32-31).

13:12 - Chartereau en délicatesse Chartereau est seule à droite du panier et s'élève devant Allen, sur qui elle a l'avantage de taille, mais son tir est court. Au rebond, Rupert gêne Whitcomb qui perd le ballon. La France récupère une possession à 18 secondes de la pause (32-31).

13:10 - Touré avec la faute (32-29) Après une belle défense française, Touré remonte le terrain balle en main, passe ligne de fond et finit sous le cercle, avec la faute. La joueuse arrivée dans les derniers jours de la préparation rate son lancer mais la France mène à moins d'une minute de la fin du 2ème quart temps (32-29).

13:08 - Badiane met les Bleues devant (30-29) Servie sur la droite par Fauthoux, Badiane profite de son temps d'avance sur le repli de Jackson pour planter un panier qui donne un point d'avance aux Bleues à une minute de la fin de la première période (30-29).

13:06 - Fauthoux à 1/2 (28-28). Fauthoux se retrouve face à Jackson et joue de sa vitesse pour aller au cercle et obtenir la faute. Le premier est réussi mais le second est trop court. Rupert veut jouer le rebond mais se fait piéger par Tolo. Faute de la Française et deux lancers à suivre pour les Opals.

13:04 - Badiane trop courte (25-27) A 3 mètres du cercle à droite, Badiane se recule mais son tir est trop long et rebondit sur le cercle. Ciak ne peut disputer le rebond. La France reste à deux points et n'a toujours pas capté le moindre rebond offensif (25-27).

13:03 - Temps-mort musclé des Australiennes Brondello, la sélectionneuse des Opals, a soufflé dans les bronches de ses joueuses qu'elle n'estime pas assez agressive sur les offensives françaises. Elle a demandé à ce que Gabby Williams (14 points) soit particulièrement ciblée.

13:01 - Badiane égalise (27-27) Sur la gauche, Fauthoux croise sa passe et trouve Badiane à hauteur de la ligne des lancers-franc. L'intérieure s'élève et signe un panier précieux qui ramène les Bleues à égalité après 16 minutes de jeu (25-25).

12:59 - Fauthoux, action à 3 points (25-25) Ballon en main, Fauthoux accélère à droite et va provoquer George dans la peinture. Elle marque le panier et obtient la faute. Un lancer qu'elle se charge de convertir (25-25).

12:57 - Williams continue son show (22-23) Gabby Williams est l'arme offensive privilégiée des Bleues dans ce début de match. La Française porte son total à 14 points après 14 minutes (22-23).