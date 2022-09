BASKET. France - Japon : heure, chaîne TV... les infos du match

Au lendemain d'une victoire poussive contre le faible Mali, l'équipe de France va devoir hausser le niveau face aux Japonaises, vice-championnes olympiques en titre, à partir de 8h.

C'est comme si Françaises et Japonaises s'étaient quittées hier. Huit jours pour être plus précis depuis ce match de préparation entre les deux nations remportées par les vice-championnes olympiques. Jean-Amé Toupane avait vu dans le revers tricolore des motifs d'espoirs, parlant d'un match "riche en enseignements". Qu'ont vraiment appris les Françaises de cette défaite de 10 points ? Les vertus du rythme ? La nécessité de prendre soin du ballon, elles qui en avaient égaré 18 contre les Nippones ? Les réponses à ces questions et d'autres encore seront données sur le parquet, là où la seule vérité prévaut. Car en un peu plu d'une semaine, beaucoup de choses ont changé et la rencontre à venir peut se révéler lourdes de conséquences pour la suite des championnats du monde.

La Gabby Williams dépendance

Entrée en fanfare dans la compétition avec une victoire aussi prestigieuse que précieuse face à l'hôte australien, l'équipe de France est depuis retombée de son (fin) nuage, bien aidée par la claque reçue dès le lendemain par le Canada (trois victoires et déjà qualifié pour les quarts de finale, ndlr) où son adresse s'est portée aux abonnées absentes (19/62 à 30 %). Peu glorieux, comme la rencontre d'hier. Opposées aux faibles Maliennes, les Françaises ont peiné à se mettre dans le rythme et n'ont dû leur salut qu'à une défense rugueuse et un collectif supérieur qui a fait la différence lors du 2ème quart temps. "J'en attendais plus, plus de dureté. On ne l'a pas fait", a regretté le sélectionneur, pas satisfait de la prestation des siennes.

Du reste, une tendance s'est confirmée : Gabby Williams est l'unique option offensive des Bleues. Décisive lors de l'exploit contre l'Australie (23 points), l'arrière tricolore reste sur deux sorties moyennes. Si elle a toujours été la meilleure marqueuse bleue, inscrivant 13 et 14 points contre le Canada et le Mali, elle n'a affiché qu'un petit 39 % de réussite. Trop faible au vu du rôle central que la joueuse joue dans l'animation française. "Elle est notre principale leader, on essaie de la mettre en bonne situation. Elle joue très bien depuis le début du tournoi. Elle est intelligente, elle partage la balle, sait prendre ses responsabilités et utiliser ses coéquipières", admet Toupane. Pourtant derrière elle, personne n'émerge. Annoncée comme une leader en puissance, Iliana Rupert reste discrète, comme Marine Fauthoux ou Sarah Michel. "On doit s'améliorer. Ce sera essentiel pour les deux prochains matches (Japon aujourd'hui et Serbie demain)", enchaîne-t-il.

Des Japonaises au pied du mur

Deux prochains matches qui peuvent permettre aux Françaises de s'assurer leur place en quart de finale. Pour cela, il faudra l'emporter au moins une fois et pourquoi pas dès aujourd'hui contre le Japon. Un Japon méconnaissable et en mauvaise posture dans ce Mondial australien. Vice-championnes olympiques l'été dernier, les Nippones ne comptent qu'une victoire face aux Maliennes en ouverture et ont enchaîné deux revers douloureux contre les Serbes (64-69) et au Canada (56-70). De fait, elles n'ont déjà plus le droit à l'erreur et une défaite contre les Françaises, les condamneraient à un exploit lors du dernier match contre une Australie, sûre de rien elle non plus.

Dans ce contexte, Takada et ses coéquipières n'en seront que plus dangereuses pour les Françaises, voulant montrer que les JO à domicile n'était pas qu'une affaire de contexte. Aussi, les Bleues devront trouver le moyen de museler l'arrière de 33 ans et casser le rythme en s'appuyant sur leur avantage physique, en se montrant aussi enfin impactantes au rebond, secteur faible depuis le début de la compétition. Huit jours après leur amical, Françaises et Japonaises se retrouvent à la croisée des chemins dans ce Mondial.

Le quatrième match des championnats du monde dans le Groupe B entre la France et le Japon aura lieu à partir de 8h, au Sydney SuperDome de Sydney.

Le match de clôture de la première journée des championnats du monde de basket féminin entre la France et le Japon sera retransmis en direct sur beIN Sport 1.

La rencontre du Groupe B entre la France de Gabby Williams et le Japon de Maki Takada sera accessible en streaming sur les plateformes MyCanal.

