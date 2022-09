BASKET. France - Serbie : heure, chaîne TV... Les infos du match

Qualifiée pour les quarts de finale, l'équipe de France referme la phase de groupes des championnats du monde de basket contre la Serbie, avec l'ambition de finir première et surtout d'éviter le scénario du pire.

Et s'il était là le match le plus important, celui que l'on serait tenté de galvauder alors que la qualification pour les quarts de finale est déjà assurée ? La tentation existe et pourtant un bref regard à la situation du Groupe B invite à la plus grande méfiance. En effet, en fin de journée, l'Australie a confirmé son réveil en venant à bout du Canada, jusqu'ici invaincu (75-72) et rebattu les cartes en vue de la suite de la compétition. Il y a maintenant trois équipes en lice pour accrocher la première place de ce groupe de la mort et derrière une autre prête à ramasser les morts. Tout est encore possible et des calculs savants ne sont pas à écarter dans une dernière journée qui promet d'être tendue et explosive. Car il ne s'agirait pas de tout gâcher et de se retrouver précipiter dans les mains de l'ogre américain.

Défaite interdite

En effet, la possibilité de finir quatrième malgré trois succès existe et cette place mènerait droit face aux "invincibles" américaines, sans surprise leader du groupe A. Autrement dit, être quatrième au soir de la 5ème journée signifierait la fin des championnats du monde, à moins d'un exploit majuscule. Toutefois ce scénario du pire peut ne pas s'écrire à condition que les Françaises y mettent les bons ingrédients et continuent sur la dynamique engagée depuis le début de la compétition et sur les bases de son succès de la veille contre les Japonaises (67-53). Face à celles qui les avaient étourdies en demi-finales des Jeux olympiques, elles ont su imposer d'entrer leur défense et sécuriser ce rebond si problématique. Surtout, elles ont été capables de trouver des solutions offensivement, pour soutenir une Gabby Williams très seule jusque-là. Si Touré a trouvé le bon réglage de loin avec 3 tirs primés sur 6 tentatives, à l'intérieur Iliana Rupert a fait surface. Le décalage horaire enfin digéré, elle a confirmé sa montée en puissance en signant un double-double avec 15 points et 12 rebonds.

Son retour au premier plan arrive à point nommé alors que la Serbie se présente. "Ce sera une grosse bataille parce que ce sera contre la Serbie et qu'on aura une bonne place à aller chercher. Ça va aller à fond et on est prête à se battre, et aller décrocher cette victoire", salivait déjà Iliana Rupert, après le succès contre le Japon. En effet, au-delà des affaires comptables, la motivation ne sera pas difficile à trouver pour les Bleues. Le goût amer de la défaite en finale du dernier Euro est encore dans toutes les bouches françaises et ce n'est pas le bronze olympique arraché aux Slaves qui change la donne. Cette rencontre est une affaire de fierté continentale et d'honneur. "Ce sera un match difficile. Je ne sais pas ce que ça fera si on gagne 1er ou 2ème mais on le jouera à fond avec la volonté de garder cette dynamique", promet Jean-Aimé Toupane qui n'aura donc pas grand-chose à faire pour motiver ses troupes.

Des Serbes condamnés à gagner

En face, la motivation sera d'autant plus importante que la situation est précaire. Avec déjà deux revers, les Serbes, privées de Brooks et Dabovic, ont certes assuré leur billet pour la suite du tournoi mais occupent la place peu enviée de quatrième du Groupe B. En l'état actuel des choses, cette position revient à se heurter dès les quarts aux USA, triples tenantes du titre et autrices du record de points dans un match de la Coupe du Monde, hier face à la Corée du Sud, balayée 145 à 69. Un cadeau empoisonné en somme et l'assurance quasi certaine de prendre le vol du retour pour Belgrade. Toutefois, les filles de Marina Maljkovic vendront chèrement leur peau et joueront comme si elles avaient tout à gagner car un succès les sauverait des USA pour y précipiter les Bleues. Une motivation supplémentaire dans la droite ligne de la rivalité franco-serbe des dernières années, qui pourrait leur libérer le bras, (38 % au tir sur les 4 premiers matches).

Comme entrevu face au Japon, les Bleues devront s'assurer de contrôler le rythme et ainsi que le rebond pour empêcher les secondes chances, tout en veillant au plus près Yvonne Anderson, Sasa Cado et Tina Krajisnik. Si la meneuse est passée au travers contre le Mali, hier, l'arrière a compilé 20 points quand la pivot qui évolue à Ekaterinbourg s'est fendu d'un joli double-double à 17 points et 12 rebonds, son meilleur match statistique de la compétition. Les Françaises sont prévenues et savent leur destin entre leurs mains. Un succès et la première place pourrait être au bout (si le Mali réalise l'exploit de battre le Canada) avec une voie royale pour la suite du Mondial, une défaite et tout s'assombrirait brutalement. Et si c'était bien le match le plus important pour Michel et sa bande ?

Le cinquième et dernier match des championnats du monde dans le Groupe B entre la France et la Serbie aura lieu à partir de 9h30, au Sydney SuperDome de Sydney.

Le match comptant pour la cinquième et dernière journée de la phase de groupes des championnats du monde de basket féminin entre la France et la Serbie sera retransmis en direct sur beIN Sport 1.

La rencontre du Groupe B entre la France d'Iliana Rupert et la Serbie d'Yvonne Anderson sera accessible en streaming sur les plateformes MyCanal.

