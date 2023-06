Draft NBA : diffusée en direct, comment la suivre ?

La draft NBA 2023 aura lieu dans la nuit de jeudi 22 à vendredi 23 juin. Une soirée qui s'annonce passionnante avec l'annonce officielle de la draft en première position du français Victor Wembanyama.

[Mis à jour le 22 juin 2023 à 23h59] Avec ses 19 ans et ses 2,19 mètres, Victor Wembanyama s'apprête à devenir le premier français drafté en première position à la NBA. Dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 juin 2023, la draft prendra place au Barclays Center de New York et sera diffusée en France à partir de 2 heures du matin. L'événement verra 58 jeunes basketteurs être choisis par les équipes de la ligue nord-américaine. Cette année, ce sont les San Antonio Spurs qui annonceront, en premier, sur quel nom s'est posé leur choix. Cette déclaration officielle devrait révéler Victor Wembanyama comme étant drafté en première position et devant ainsi revêtir les couleurs de l'équipe texane. Ce type de sélection a été mis en place en 1947 afin de répartir équitablement les meilleurs espoirs dans les équipes ayant eu les moins bons scores au cours de la saison précédente. De quoi permettre une compétitivité plus intéressante.

Aux côtés de Victor Wembanyama se trouvent quelques autres Français qui pourraient être amenés à rejoindre les franchises présentes lors de l'événement. Parmi eux, Bilal Coulibaly pourrait ainsi redevenir le coéquipier de Wemby après leur aventure commune chez les Mets 92. Le Français, Rayan Rupert, sera aussi drafté dans la nuit de jeudi à vendredi. Si le mystère quant à l'équipe qu'il rejoindra persiste, son invitation dans la "Green Room" assure vraisemblablement sa sélection au draft. Seuls les espoirs les plus prometteurs sont accueillis dans ce salon VIP. Voici quelques informations sur les classements et la diffusion de l'événement...

Voici le classement de la future draft

1. San Antonio

2. Charlotte

3. Portland

4. Houston

5. Detroit

6. Orlando

7. Indiana

8. Washington

9. Utah

10. Dallas

11. Orlando

12. Oklahoma City

13. Toronto

14. New Orleans

La draft NBA se déroulera le 22 juin à New-York dans la très mythique arène du Madison Square Garden.

Sur quelle chaîne suivre la draft NBA ?

La draft NBA 2023, très attendue en France, sera diffusée en intégralité et en exclusivité sur les antennes de beIN Sports, diffuseur officiel de la Ligue depuis plusieurs années en France.

La cérémonie sera à suivre dans la nuit en France, aux alentours de 2h du matin en raison du décalage horaire.

Quels sont les Français qui seront draftés en NBA ?

Pour l'heure, ce ne sont que des suppositions et des pronostics de différents médias américains, mais selon ces derniers, la France devrait être bien représentée pour cette draft 2023.

Victor Wembanyama : numéro 1

Bilal Coulibaly : entre la 5e et la 10e place

Rayan Rupert : entre la 10 et 25e place

Sidy Cissoko : entre la 26e et 38e place

Quelle ordre pour la draft NBA ?

Voici les différents pronostics sur la future draft NBA 2023 avec le Français Victor Wembanyama qui sera numéro 1 de cette édition.