Draft NBA : heure, chaîne... Comment la suivre en direct ?

Semaine décisive pour Victor Wembanyama qui sera officiellement choisi par les San Antonio Spurs dans la nuit de mercredi à jeudi.

Sommaire Date

Chaîne

Français

Ordre

Il y a quelques jours, mes San Antonio Spurs ont gagné et la loterie et ce n'est pas une simple image ! Lors du tirage au sort du premier pick pour la future draft NBA, la franchise a tiré le first pick pour la prochaine draft qui se déroule en le 22 juin et devrait accueillir, sauf retournement improbable, le Français Victor Wembanyama. La jeune pépite est particulièrement attendue dans le monde de la NBA. Tous les observateurs le disent, c'est peut être la draft de la décennie et elle concerne le Français. Il y a quelques jours également, le futur joueur des Spurs a perdu le titre de champion de France face à Monaco. En conférence de presse, il a fait le point sur son futur programme. "Mon programme après la draft est très chargé, j'ai des allers-retours à faire à... (il hésite), euh, aux États-Unis, notamment à Portland au campus Nike. Et ensuite, j'ai toujours envie de représenter la France (à la Coupe du monde). " Le désormais ancien joueur des Mets devrait également participer à quelques matchs de la Summer League cet été.

Voici le classement de la future draft

1.San Antonio

2. Charlotte

3. Portland

4. Houston

5. Detroit

6. Orlando

7. Indiana

8. Washington

9. Utah

10. Dallas

11. Orlando

12. Oklahoma City

13. Toronto

14. New Orleans

La draft NBA se déroulera le 22 juin à New-York. La cérémonie sera à suivre dans la nuit en France, aux alentours de 2h du matin; en raison du décalage horaire.

Sur quelle chaîne suivre la draft NBA ?

La draft NBA 2023, très attendue en France, sera diffusée en intégralité et en exclusivité sur les antennes de beIN Sports, diffuseur officiel de la Ligue depuis plusieurs années en France.

Quels sont les Français qui seront draftés en NBA ?

Pour l'heure, ce ne sont que des suppositions et des pronostics de différents médias américains, mais selon ces derniers, la France devrait être bien représentée pour cette draft 2023.

Victor Wembanyama : numéro 1

Rayan Rupert : entre la 13e et 19e place

Bilal Coulibaly : entre la 25e et 29e place

Sidy Cissoko : entre la 26e et 38e place

Quelle ordre pour la draft NBA ?

Voici les différents pronostics sur la future draft NBA 2023 avec le Français Victor Wembanyama qui sera numéro 1 de cette édition.