Draft NBA : quelle franchise pour Wembanyama et quelles sont les règles de la loterie ?

Victor Wembanyama débute sa nouvelle vie en NBA dans la nuit de mardi à mercredi avec la loterie de la Draft qui déterminera sa future franchise.

Sommaire Date

Chaîne

Français

Ordre

Sauf véritable cataclysme, Victor Wembanyama sera numéro 1 de la draft NBA le 22 juin prochain à New-York. Il sera le premier français de l'histoire à être tiré numéro 1, Killian Hayes étant pour l'instant le meilleur, drafté en 7e position en 2020 par les Detroit Pistons. Pour rappel, des stars comme Joakim Noah, Tony Parker ou encore Rudy Gobert ont été draftés en 9e position, 28e et 27e. Si être en première position est un moyen de s'assurer une place en NBA pour la saison 2024, reste à savoir quelle équipe pourra drafter le joueur des Metropolitans 92.

Les meilleures équipes de la saison régulière qui disputent les play-offs ne pourront pas obtenir le premier choix de draft et donc le Français. Par conséquent, vous ne verrez pas Victor Wembanyama avec LeBron James aux Lakers ou encore avec Stephen Curry aux Warriors, du moins pas cette année. Avant de savoir qui pourra tirer le premier pick, il existe une dernière étape ce mardi 16 mai. En effet, la Ligue procédera à sa fameuse loterie qui détermine l'ordre de choix parmi les équipes les plus mal classées de la saison. Pour le moment, voici les pourcentages de chance des différentes franchises d'obtenir le premier choix de draft :

Detroit Pistons, 14 %

Houston Rockets, 14 %

San Antonio Spurs, 14 %

Charlotte Hornets, 12,5 %

Portland Trail Blazers, 10,5 %

Orlando Magic, 9 %

Indiana Pacers, 6,8 %

Washington Wizards, 6,7 %

Utah Jazz, 4,5 %

Dallas Mavericks, 3 %

Chicago Bulls, 1,8 %

Oklahoma City Thunder, 1,7 %

Toronto Raptors, 1 %

New Orleans Pelicans, 0,5 %

Mais attention, si ces trois dernières années, le premier choix a toujours été récupéré par une équipe possédant 14% de chances de l'obtenir, en 2019, les Pelicans ont récupéré le premier choix Zion Williamson avec seulement 6% de chances de l'obtenir...

Concrètement, quatorze balles de ping-pong, appelés comme cela selon le jargon de la NBA, numérotées de 1 à 14 sont placées dans la machine. Après un brassage initial de 20 secondes, quatre balles sortent à 10 secondes d'intervalle de la machine. Par exemple, les balles 2, 9, 10 et 14. Chaque franchise reçoit au hasard un certain nombre de ces combinaisons à 4 chiffres. Les trois équipes Houston, San Antonio et Detroit, les plus mal classées en ont 140 (14 %), 125 (12,5 %) pour Charlotte etc... L'équipe qui a devant elle le combo gagnant des quatre boules gagne le premier choix. Par ailleurs, sachez que le nom de Victor Wembanyama ne sera pas prononcé ce soir par les officiels et les franchises, même si ce dernier planera sur la NBA.

La draft NBA se déroulera le 22 juin à New-York. La cérémonie sera à suivre dans la nuit en France en raison du décalage horaire.

Sur quelle chaîne suivre la draft NBA ?

La draft NBA 2023, très attendue en France, sera diffusée en intégralité et en exclusivité sur les antennes de beIN Sports, diffuseur officiel de la Ligue depuis plusieurs années en France.

Quels sont les Français qui seront draftés en NBA ?

Pour l'heure, ce ne sont que des suppositions et des pronostics de différents médias américains, mais selon ces derniers, la France devrait être bien représentée pour cette draft 2023.

Victor Wembanyama : numéro 1

Rayan Rupert : entre la 13e et 19e place

Bilal Coulibaly : entre la 25e et 29e place

Sidy Cissoko : entre la 26e et 38e place

Quelle ordre pour la draft NBA ?

Voici les différents pronostics sur la future draft NBA 2023 avec le Français Victor Wembanyama qui sera numéro 1 de cette édition.