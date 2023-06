Drafté sans jouer derrière

Sekou Doumbouya était l'un des invités de la "green room" lors de la draft en 2019. Elle est investie par les meilleurs talents et sans surprise, il est sélectionné en 15e position dès le 1er tour par les Pistons de Détroit.



Avec les absences de joueurs confirmés tels que Blake Griffin, Markieff Morris et Bruce Brown, il a pu foulé les parquets américains à plusieurs reprises. Malgré ses efforts, il n'a pas été conservé dans la franchise à l'Est. Lors de la saison 2021 et 2022, il a rejoint les Lakers avant de revenir à l'Est au Blue Coats du Delaware.