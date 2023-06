France - Allemagne : heure, chaîne TV ... Comment suivre la rencontre de l'EuroBasket ?

L'équipe de France de basket-ball va faire son entrée en lice ce jeudi 15 juin dans l'EuroBasket face à l'Allemagne.

La France figurent parmi les équipes favorites au titre dans cet EuroBasket qui a débuté ce jeudi 15 juin en Slovénie et à Israël. Le groupe des Bleues est largement abordable avec des équipes théoriquement plus faibles comme la Grande-Bretagne, la Slovénie et l'Allemagne qu'elles défieront ce soir à l'Arena Stožice de Ljubljana. Les Françaises ont d'ailleurs la chance de jouer la majorité de ses matchs en Slovénie car les phases finales se dérouleront dans ce pays frontalier à l'Italie. L'équipe de France est de plus sur une très bonne dynamique avec 5 victoires lors des matchs de préparation.

L'objectif à la fin des dix jours de compétition, c'est d'acquérir l'or le 25 juin. Le sélectionneur Jean-Aimé Toupane ne va "pas se planquer. Le nouveau staff a été mis en place pour obtenir ce titre en s'appuyant sur le travail de nos prédécesseurs, constants dans les résultats ". L'équipe de France reste jusqu'ici sur 5 finales européennes consécutives. Le trophée se refusent à cette formation depuis 2009. Dans ce tournoi, le coach a également décidé de faire l'impasse sur la meilleure basketteuse française Marine Johannès. La tricolore aux 108 sélections a été écartée du groupe en raison d'un voyage aux Etats-Unis pour signer un contrat avec New York Liberty en WNBA. Gabby Williams sera aussi absente à cause d'une commotion cérébrale. Il pourra cependant compter face aux Allemandes sur Janelle Salaun (1,88 m, 21 ans) appelée pour la première fois et l'expérimentée Sandrine Gruda (35 ans, 219 sélections).

La deuxième confrontation entre la France et l'Allemagne dans un Euro commencera qu'à partir de 20h45.

Le premier match de l'équipe de France de basket sera diffusé par la chaîne BeIN Sport.