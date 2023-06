France (F) - Belgique (F) : heure, chaîne TV ... Comment suivre la rencontre ?

L'équipe de France féminine de basket-ball est à un match d'une sixième finale européenne consécutive. Pour y parvenir, elle devra surpasser la Belgique qui se présente devant les Bleues comme un adversaire de taille.

L'équipe de France féminine a été en finale de l'Eurobasket en 2013, 2015, 2017, 2019, et 2021. Va-t-elle réitérer en 2023 ? La tâche pour les Bleues ne sera pas évidente puisqu'elles affrontent ce soir la Belgique qui s'est habituée aux grands rendez-vous européens. Les Belges sont arrivées à deux reprises troisième de l'Eurobasket sur les trois dernières éditions. Elles viennent de plus d'écraser la Serbie, championne en titre (93-53). Elles ont des joueuses aguerries et dotée d'une grande expérience.

Sandrine Gruda, l'intérieure des tricolores ne cache pas sa méfiance avant d'affronter cette formation. "Contre la Belgique, la défense sera la clé. C'est une équipe complète, avec un grand cinq de départ ", a t-elle expliqué avant la rencontre. L'ailière Janelle Salaün ne souhaite pas pour autant se laisser intimider et estime qu'elles n'ont "rien à leur envier". Elle "est impatiente de jouer ce match" comme sa coéquipière Marième Badiane qui a "hâte de les retrouver. Je pense qu'elle ont envie de nous jouer. C'est un peu une finale avant l'heure", a admis l'intérieure.

Le match aura lieu à l'Arena Stožice (Ljubljana) ce samedi 24 juin à 20h45. L'enjeu, c'est une place en finale de l'Eurobasket.

Comme depuis le début de la compétition, l'Euro de Basket féminin est diffusé par le média qatari beIN SPORTS.