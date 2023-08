Liban - France : heure, chaîne TV... Les infos du match

BASKET. Après son énorme déconvenue face à la Lettonie (86-88) lors du deuxième match de poule de ce Mondial 2023 de basket, la France ne peut plus se qualifier mais tentera de terminer la compétition par une victoire.

Le Liban a pris deux corrections depuis le début de cette Coupe du monde 2023 de basket. En effet, les Libanais se sont d'abord inclinés 109-70 face à la Lettonie avant d'inscrire trois points de plus face au Canada mais en concédant 19 points supplémentaires (73-128).

Comme leurs adversaires du jour, la France est, d'ores et déjà éliminée, de la compétition et aimerait terminer ce Mondial par une bonne note. Après deux défaites en autant de match, Nicolas Batum et sa bande enchainé deux déconvenues face au Canada d'abord (65-95) avant de s'écrouler face à la Lettonie (86-88).

A quelle heure débute le match Liban - France ?

Le match Liban - France débutera à 11h45. Il se déroulera à l'Indonesia Arena de Jakarta.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Liban - France ?

C'est Bein Sports 1 qui diffusera ce Liban - France qui compte pour la 3e journée du groupe H de la Coupe du monde 2023 de basket.

Quelle diffusion streaming pour le match Liban - France ?

La plateforme de Canal+, MyCanal, diffusera le match Liban - France en streaming. Il faut un abonnement pour pouvoir regarder cette dernière rencontre des Bleus dans cette Coupe du monde 2023 de basket.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Liban - France ?

La France est la grande favorite de cette rencontre face au Liban sur les sites de paris sportifs comme sur Betclic où les Bleus sont à 1,01 alors que les Libanais sont à 16,75. Sur Winamax, les Français sont également à 1,01 mais les Rouges sont à 17.