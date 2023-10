Les premiers points en images de Wembanyama en NBA

Début de saison mitigé pour Victor Wembanyama dans la nuit de mercredi à jeudi, battu avec son équipe par les Mavericks de Dallas

Victor Wembanyama a fait ses grands débuts en NBA cette nuit. Attraction de la saison, le rookie français a inscrit 15 points dans cette rencontre malgré la défaite des Spurs face aux Dallas Mavericks de Luka Doncic en ouverture. L'ancien joueur des Mets, bien muselé pendant une partie de la rencontre, a marqué ses premiers points au bout de 5 minutes dans le premier quart temps.

Il marquera finalement 15 points au total dont 9 dans les 7 dernières minutes du match. Sa feuille de statistique a été complétée par 5 rebonds et 1 bloc. Notons qu'près trois quart-temps, Victor Wembanyama n'avait joué que 16 minutes pour six points marqués, cinq pertes de balle et cinq fautes concédés alors que Luka Doncic a démarré sa saison par un triple-double (33 points, 14 rebonds et 10 passes décisives).

Interrogé après le match, Wemby a reconnu une petite tension pour cette rencontre. "J'ai ressenti beaucoup d'émotions bien sûr mais ça aurait été parfait avec une victoire. Je me suis juste senti chanceux d'être là." Interrogé sur l'arbitrage, Victor Wembanayama a expliqué avoir fait en sorte de "garder la tête haute" avant de revenir en Français sur les décisions difficiles. "J'ai voulu peut-être trop bien faire, je n'ai pas mis mon énergie dans les bonne choses. Je n'ai pas besoin de prendre autant de risques en défense. J'apprends, ce n'est pas surprenant pour un premier match. Pour moi, ce sont des choses simples qui vont être facilement réglables." Pour son coach, le nouveau numéro 1 des Spurs a fait preuve d'une belle maturité malgré les nombreuses fautes. "Une des choses les plus dures pour un joueur, c'est de se retrouver bloqué par les fautes", a-t-il expliqué en conférence de presse. "Vous n'avez jamais de rythme. Vous rentrez, vous sortez. Mais on a vu sa maturité malgré son jeune âge quand il est rentré pour les 7 dernières minutes. On a joué pour lui. Il a fait de bonnes choses, belle exécution" a expliqué la légende Greg Popovich.