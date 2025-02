Victor Wembanyama : sa maladie rare pourrait mettre un terme à sa carrière

Enorme choc dans le monde du sport avec l'annonce de la blessure de Victor Wembanyama ce jeudi 20 février qui pourrait laisser des traces irrémédiables...

C'est un cataclysme qui est tombé sur le Français Victor Wembanyama et les fans de basket. Jeudi 20 février, ESPN a annoncé que le Français allait probablement louper la fin de la saison avec les San Antonio Spurs en raison d'une "thrombose veineuse profonde " à l'épaule droite. Ce problème a été détecté lors du retour de "Wemby" du All star game selon le communiqué de l'équipe texane. "Victor a senti que son bras n'était pas tout à fait normal. C'est ce qu'il a expliqué à notre équipe médicale ", a raconté, jeudi soir, l'entraîneur intérimaire des Spurs, Mitch Johnson. " Ils se sont penchés sur la question et c'est ainsi que nous en sommes arrivés là".

Dans le détail, une thrombose correspond à la formation d'un caillot de sang dans une veine – souvent en raison d'un hématome, à la suite d'un choc – et peut avoir de graves conséquences de santé (allant jusqu'à une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral). Et justement, c'est ce qui inquiète les fans car si pour le moment on parle de fin de saison, les conséquences pourraient être bien plus graves car cette blessure est récurrente pour les sportifs exilés aux Etats-Unis en raison des nombreux vols et la diminution d'oxygène en altitude ainsi que la déshydratation liée à la climatisation qui augmentent le risque de formation de caillot en rendant le sang plus épais.

Une star de la NBA a déjà mis un terme à sa carrière pour la même blessure

Si l'ailier des Los Angeles Lakers, Brandon Ingram avait été contraint de mettre un terme à sa saison pour la même raison, son opération thoracique pour décomprimer ses veines a été efficace et a depuis repris sa carrière, à la différence d'autres joueurs, comme l'ancienne star de Miami, Chris Bosh, membre du Big Three avec Dwayne Wade et LeBron James. Pour le moment, le staff des Spurs se veut rassurant et n'estime pas la carrière de Victor Wembanyama ''en danger''. "Les experts médicaux (…) disent qu'il est forfait pour la saison, et qu'il n'y a aucune inquiétude pour la santé à long terme de Victor, ou pour quoi que ce soit lié au basket."

En attendant, il est encore trop tôt pour savoir comment Victor Wembanyama sera traité pour cette blessure, ni quelles en seront les conséquences, mais ses coéquipiers ont déjà réagi à l'image de la légende Chris Paul. "C'est dur, plus dur que tout, sachant ce qu'il représente pour notre équipe, mais encore plus pour ce qu'il représente pour le basket et son amour du jeu."