"Une nuit je me suis dit, je ne veux plus continuer à vivre" : la terrible confidence d'une ancienne star de la NBA

Une ancienne star de la NBA s'est livrée sans tabou et a fait des révélations touchantes.

Dans une interview accordée à La Sexta, dans l'émission "Lo de Évole", l'ancien joueur de la NBA aux Wolves et de l'Espagne, Ricky Rubio, a fait des révélations glaçantes sur son état de santé. L'épisode marquant concerne son retrait de la Coupe du monde 2023 avec la sélection espagnole.

"Une nuit, j'étais à l'hôtel et j'ai dit : 'Je ne veux plus continuer, plus avec le basket, avec la vie (...) J'ai une famille, j'ai un fils… mais j'y ai réfléchi une seconde, sentant que quelque chose prenait le dessus. Je comprends beaucoup de gens, ceux qui sont au sommet de leur gloire et qui, malheureusement, se sont suicidés, comme les gens normaux qui disent qu'ils ne peuvent plus continuer parce qu'il arrive un moment où tout pèse si lourd… Je me souviens qu'à la Coupe du monde, quand j'ai dit " C'est fini ", j'avais l'impression de mourir et que ma vie n'avait plus de sens."

Alors qu'il s'est retiré de l'équipe de Barcelone après un bref passage, le joueur explique qu'il aimerait continuer à jouer, mais impossible sans être "Ricky". "J'aimerais jouer au basket sans être Ricky Rubio, mais c'est impossible. Je veux jouer au basket, mais je ne peux pas. Je fais de mon mieux pour voir si j'en suis capable. La réponse devient de plus en plus claire. Et ce que nous savons, c'est que nous n'avons pas toutes les réponses. Je ne le sais même pas."