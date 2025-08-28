EuroBasket masculin 2025 : groupes et le calendrier des Bleus

Sans ses grandes stars de la NBA, la France se lance à la conquête du titre européen.

La planète basket vibre à partir du 27 août jusqu'au 14 septembre 2025, avec une phase de groupes intense suivie d'une phase finale à élimination directe qui mènera jusqu'à la grande finale. Cette compétition se déroule dans quatre pays différents, Lettonie, Chypre, Pologne et Finlande. La phase de groupes se jouera dans ces quatre villes hôtes, tandis que la phase finale, incluant les quarts de finale, les demi-finales et la grande finale, aura lieu en Lettonie, à Riga. Sans les stars de la NBA comme Wembanyama et Gobert, les Bleus avancent avec une ambition mesurée, mais espèrent tout de même rapporter une médaille.

"C'est toujours difficile de fixer des objectifs. Tout le monde a envie de gagner, il faut savoir aussi évaluer les forces en présence. Il y a des équipes archi-favorites qui ont joué longtemps ensemble. Il peut aussi y avoir des blessures chez les autres comme nous en avons connu. Une fois qu'on a sorti les deux gros favoris, la Serbie et l'Allemagne, il y a quelque chose à faire. On a une équipe qui peut progresser très fortement pendant la compétition si on acquiert de la confiance au début (...) Il faudra éviter le surplus de confiance, c'est ce qui a pu nous arriver après le match 1 contre l'Espagne. On va être attendus, on a cette étiquette de nation qui sait gagner des médailles" a analysé le coach des Bleus.

Les groupes de l'EuroBasket

© EuroBasket

Le programme des Bleus à l'Euro

BELGIQUE / FRANCE – jeudi 28/08 à 17h00

– jeudi 28/08 à 17h00 FRANCE / SLOVÉNIE – samedi 30/08 à 17h00

– samedi 30/08 à 17h00 ISRAËL / FRANCE – dimanche 31/08 à 17h00

– dimanche 31/08 à 17h00 FRANCE / POLOGNE – mardi 02/09 à 19h30

– mardi 02/09 à 19h30 FRANCE / ISLANDE – jeudi 04/09 à 14h00

– jeudi 04/09 à 14h00 HUITIÈMES DE FINALE – samedi 06 et dimanche 07 septembre

– samedi 06 et dimanche 07 septembre QUARTS DE FINALE – mardi 09 et mercredi 10 septembre

– mardi 09 et mercredi 10 septembre DEMI-FINALES – vendredi 12 septembre

– vendredi 12 septembre FINALE – dimanche 14 septembre

Les joueurs pour l'Euro

Voici le groupe complet des Bleus pour cet Euro : Isaïa Cordinier (Anadolu Efes, Turquie), Bilal Coulibaly (Washington Wizards, Etats-Unis), Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas, Lituanie), Jaylen Hoard (Maccabi Tel Aviv, Israël), Mam Jaiteh (Dubaï BC, Emirats arabes unis), Timothé Luwawu-Cabbarrot (Saski Baskonia, Espagne), Théo Malédon (Real Madrid, Espagne), Élie Okobo (AS Monaco), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks, Etats-Unis), Alexandre Sarr (Washington Wizards, Etats-Unis), Matthew Strazel (AS Monaco), Guerschon Yabusele (New York Knicks, Etats-Unis)