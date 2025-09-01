EuroBasket masculin 2025 : la France première du groupe si...

Sans ses grandes stars de la NBA, la France se lance à la conquête du titre européen.

La planète basket vibre à partir du 27 août jusqu'au 14 septembre 2025, avec une phase de groupes intense suivie d'une phase finale à élimination directe qui mènera jusqu'à la grande finale. Cette compétition se déroule dans quatre pays différents, Lettonie, Chypre, Pologne et Finlande. La phase de groupes se jouera dans ces quatre villes hôtes, tandis que la phase finale, incluant les quarts de finale, les demi-finales et la grande finale, aura lieu en Lettonie, à Riga. Sans les stars de la NBA comme Wembanyama et Gobert, les Bleus avancent avec une ambition mesurée, mais espèrent tout de même rapporter une médaille.

Après une entame parfaite face à la Belgique et surtout la Slovénie de la star NBA Luka Doncic, les Bleus ont trébuché assez fortement face à l'équipe d'Israël lors du 3e match de la phase de poules. De quoi remettre beaucoup de choses en question avant un dernier match face à la Pologne qui s'annonce décisif pour les quarts de finale. "Ce sera comme une finale. Il faudra être prêts, se reposer. On a un jour pour se préparer. On sera d'attaque et on montrera un meilleur visage, c'est sûr", a expliqué Élie Okobo avant d'ajouter : "Il va falloir se reprendre". La Pologne figure désormais en tête du groupe, étant la seule équipe invaincue de ce dernier avec trois succès en autant de matches joués. Pour espérer finir premier, les Bleus vont désormais devoir battre les Polonais d'au moins 25 points, ce mardi pour figurer devant la Pologne et Israël au point-average, avant la dernière journée contre le plus faible adversaire du groupe, l'Islande.

Les groupes de l'EuroBasket

© EuroBasket

Le programme des Bleus à l'Euro

FRANCE / POLOGNE – mardi 02/09 à 19h30

– mardi 02/09 à 19h30 FRANCE / ISLANDE – jeudi 04/09 à 14h00

– jeudi 04/09 à 14h00 HUITIÈMES DE FINALE – samedi 06 et dimanche 07 septembre

– samedi 06 et dimanche 07 septembre QUARTS DE FINALE – mardi 09 et mercredi 10 septembre

– mardi 09 et mercredi 10 septembre DEMI-FINALES – vendredi 12 septembre

– vendredi 12 septembre FINALE – dimanche 14 septembre

Les joueurs pour l'Euro

Voici le groupe complet des Bleus pour cet Euro : Isaïa Cordinier (Anadolu Efes, Turquie), Bilal Coulibaly (Washington Wizards, Etats-Unis), Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas, Lituanie), Jaylen Hoard (Maccabi Tel Aviv, Israël), Mam Jaiteh (Dubaï BC, Emirats arabes unis), Timothé Luwawu-Cabbarrot (Saski Baskonia, Espagne), Théo Malédon (Real Madrid, Espagne), Élie Okobo (AS Monaco), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks, Etats-Unis), Alexandre Sarr (Washington Wizards, Etats-Unis), Matthew Strazel (AS Monaco), Guerschon Yabusele (New York Knicks, Etats-Unis)