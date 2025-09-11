EuroBasket masculin 2025 : le programme des demi-finales

Sans ses grandes stars de la NBA, la France a sombré dès les huitièmes de finale.

La planète basket vibre à partir du 27 août jusqu'au 14 septembre 2025, avec une phase de groupes intense suivie d'une phase finale à élimination directe qui mènera jusqu'à la grande finale. Cette compétition se déroule dans quatre pays différents, Lettonie, Chypre, Pologne et Finlande. La phase de groupes s'est jouée dans ces quatre villes hôtes, tandis que la phase finale, incluant les quarts de finale, les demi-finales et la grande finale, a lieu en Lettonie, à Riga.

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cet Euro est surprenant. Exit l'Espagne avant les huitièmes de finale, la France et la Serbie dès les huitièmes, la Slovénie de Doncic lors des quarts... Le vainqueur de cet EuroBasket sera sans aucun doute une petite surprise même s'il reste tout de même la Grèce de Giannis Antetokounmpo.. Pour la France, la désillusion est terrible et laissera une vraie cicatrice. "Nous allons faire en sorte de revenir plus fort. Je trouve que la campagne de cet été est vraiment différente de l'Indonésie. Cette année, nous avons perdu tant de pivots, on a perdu Matthew (Strazel) et Alex (Sarr) en cours de route. Il a fallu construire une autre alchimie. Certains gars ont obtenu des rôles différents et il leur fallait hausser leur niveau de jeu. Je ne veux pas comparer avec mon expérience passée, c'est à tout le monde de revenir et de faire mieux qu'aujourd'hui" a lancé Sylvain Francisco.

Le tableau des demi-finales

Finlande – Allemagne vendredi 12 septembre à 16h

Grèce – Turquie : vendredi 12 septembre à 20h

Les joueurs pour l'Euro

Voici le groupe complet des Bleus pour cet Euro : Isaïa Cordinier (Anadolu Efes, Turquie), Bilal Coulibaly (Washington Wizards, Etats-Unis), Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas, Lituanie), Jaylen Hoard (Maccabi Tel Aviv, Israël), Mam Jaiteh (Dubaï BC, Emirats arabes unis), Timothé Luwawu-Cabbarrot (Saski Baskonia, Espagne), Théo Malédon (Real Madrid, Espagne), Élie Okobo (AS Monaco), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks, Etats-Unis), Alexandre Sarr (Washington Wizards, Etats-Unis), Matthew Strazel (AS Monaco), Guerschon Yabusele (New York Knicks, Etats-Unis)