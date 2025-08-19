Deng Mayar : de quoi est mort l'espoir du basket américain ?

Joueur universitaire, le jeune joueur est mort dans des circonstances dramatiques.

Deng Mayar, joueur au sein de l'université du Nebraska aux Etats-Unis, est décédé dans des circonstances dramatiques ce samedi 16 août selon les médias américains. Ce dernier a trouvé la mort alors qu'il se baignait dans une étendue d'eau à Herriman, dans l'État de l'Utah.

Selon ESPN, le joueur de 22 ans était accompagné d'un ami qui venait de rejoindre la rive lorsqu'il l'a aperçu en difficulté dans l'eau. Ce dernier a tenté de se porter au secours de son camarade, mais n'a rien pu faire. Selon certaines sources, des passants ont alors porté assistance à ce dernier, lui-même en détresse en tentant de sortir Deng Mayar de l'eau. Le corps du jeune homme a été retrouvé après plusieurs heures de recherches, au réservoir de Blackridge, coincé sous l'eau à 35 mètres du rivage, selon un communiqué de la police,a indiqué Associated Press.

"Nous sommes dévastés par le décès de Deng. Après deux ans de compétition face à lui, nous avions été ravis de l'accueillir dans notre équipe. Il avait fait d'énormes progrès cet été", a commenté Chris Crutchfield, l'entraîneur de l'équipe d'Omaha. Deng Mayar était un grand espoir du basket et évoluait au sein de la NCAA, le plus haut niveau universitaire aux États-Unis. Il avait terminé la saison avec 6,3 points de moyenne, 4 rebonds et 0,6 passe. "Nous sommes profondément attristés par le décès de Deng. Au nom de notre communauté universitaire, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille en cette période difficile. Nous souhaitons également à ses amis et coéquipiers d'Omaha, du Dakota du Nord, et à sa famille de Salt Lake City, la paix dans le deuil qui les attend", ont fait savoir les responsables de l'université dans un communiqué.