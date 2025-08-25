C'est déjà le nouveau Wembanyama, il affole toute la NBA

Le jeune joueur, bientôt 14 ans, impressionne à tous les niveaux.

2,10m à seulement 13 ans. Les mensurations du jeune pivot du FC Barcelone Mohamed Dabone affole tout le monde et notamment la planète NBA. Pas de chance pour la France, il est Espagnol, le rival historique de la bande à Wembanyama. Et justement, par son physique et sa domination, Mohamed Dabone est déjà considéré comme le futur Wembanyama.

Preuve de son développement rapide et de ses capacités, il a participé la saison dernière aux séances d'entraînement de l'équipe première lors des premiers jours de pré-saison , et cette saison, Joan Peñarroya l'a de nouveau appelé pour côtoyer les joueurs disponibles de l'équipe première et découvrir l'ambiance de l'équipe " seniors "

Né au Burkina Faso, le joueur est déjà pisté par les plus grands recruteurs de la ligue américaine qui le voit comme un savant mélange du Grec Giannis Antetokounmpo, 2,11 m ailier des Milwaukee Bucks et du Français Victor Wembanyama , 2,21 m, des San Antonio Spurs.

De nombreux sites américains parlent de lui régulièrement comme Clutch Points, l'un des sites web de basket les plus suivis aux États-Unis, qui a même comparé Dabone à LeBron James.

Lors des premiers tournois, il a enchaîné les performances de haute voltige avec, lors de la Minicopa ACB des statistiques impressionnantes : 22 points, 26 rebonds contre le Real. Lors du tournoi international de basket-ball U16 de Villa de La Orotava, il a de nouveau été spectaculaire avec 31 points, 19 rebonds, 4 contres ou encore lors de la finale du Championnat d'Espagne des Jeunes 2024 avec 24 points, 21 rebonds, 2 contres, toujours contre le Real Madrid.