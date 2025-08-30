DIRECT. France - Slovénie : les Bleus malmenés par un Doncic en feu, suivez le match

Après une entame de l'EuroBasket 2025 réussie jeudi face à la Belgique, les Bleus défient ce samedi la Slovénie et sa superstar, Luka Doncic. Suivez le match en direct.

19:05 - Faute confirmée (96-89) Après avoir revu l'action, le corps arbitral confirme la faute technique de Luka Doncic. Le sélectionneur slovène écope également d'une faute technique.

19:03 - Technique pour Doncic ! (96-89) Quel panier à trois points d'Elie Okobo à 54 secondes de la fin du match ! Dans la foulée, Luka Doncic s'offre deux points supplémentaires avant qu'il ne réclame un mauvais geste d'Elie Okobo. La situation dégénère et Doncic réclame une faute anti-sportive d'Okobo. Le Slovène écope finalement d'une faute technique.

19:02 - Dernière minute (93-87) 1/2 pour Prepelic aux lancers.

19:00 - Francisco ne tremble pas (93-86) +7 pour les Bleus après deux lancers de Sylvain Francisco.

18:58 - 8-0 (91-83) À 2'20" de la fin du match, Elie Okobo donne huit points d'avance aux Bleus.

18:57 - Gros écart (89-83) Deuxième bloc de rang d'Alex Sarr. Les Bleus remontent le terrain et Guerschon Yabusele envoie un panier à trois points. Temps-mort pour la Slovénie.

18:55 - Le tournant du match ! (85-83) Après un bloc d'Alex Sarr, Sylvain Francisco file en contre et trouve Elie Okobo qui termine d'un lay-up avec le and-one.

18:53 - Troisième échec (83-83) L'inévitable Luka Doncic inscrit deux lancers. Dans l'action suivante, Zaccharie Risacher connait un troisième échec de rang.

18:52 - Nouvelle faute (83-81) Après deux lancers, Sylvain Francisco est l'auteur de sa troisième faute. À cinq minutes de la fin du quatrième quart-temps, les deux équipes sont dans le bonus.

18:50 - Francisco est partout ! (81-81) Doncic inscrit deux nouveaux lancers. Sur l'attaque française suivante, Zaccharie Risacher connaît un premier échec à trois points. Venu au rebond, Sylvain Francisco prend le ballon et obtient une faute.

18:48 - Sarr s'en sort (81-79) Après un panier à trois points de Muric, Alex Sarr prend le dessus sur Luka Doncic dans la raquette.

18:47 - Nouvelle flèche (79-74) Au bout des 24 secondes, Sylvain Francisco plante une nouvelle flèche à trois points. 22 points pour le meneur de jeu.

18:46 - Deux possessions (76-74) Pour la première fois du match, les Bleus ont deux possessions d'écart.

18:44 - Hoard sur la ligne (74-72) Après un panier à deux points d'Okobo, Jaylen Hoard intercepte une passe et file en contre avant d'obtenir une faute. Luka Doncic est de retour sur le parquet.

18:43 - Francisco bien placé (72-72) Écran illégal de Scuka sur Francisco.

18:42 - Prepelic sur la ligne (70-70) Après deux points d'Alex Sarr, les Slovènes prennent deux rebonds offensifs. Faute de Luwawu-Cabarrot sur Prepelic qui va tirer son 12e lancer.

18:40 - Dix dernières minutes (68-70) C'est parti pour le dernier quart-temps de ce choc de l'EuroBasket 2025.

18:38 - Fin du troisième quart-temps (68-70) Après le troisième quart-temps, les Bleus ne sont menés que de deux points par la Slovénie.

18:37 - Cordinier attrapé (68-70) Sur la ligne de fond, Isaïa Cordinier veut finir avec un dunk mais il est bloqué par deux Slovènes.

18:35 - 4/4 (68-68) Quatrième panier en catch & shoot pour Zaccharie Risacher qui permet aux Bleus de revenir à égalité. Dans la foulée, le Français commet sa quatrième faute au rebond sur Luka Doncic.

18:33 - And-one (65-68) Dans la raquette, Zaccharie Risacher saute sur Luka Doncic et trouve Alex Sarr qui conclut d'un dunk. Le pivot marque un lancer supplémentaire après une faute.

18:32 - +6 (62-68) Deux nouveaux lancers pour la Slovénie qui reprend six points d'avance sur la France.

18:29 - Du grand Doncic (62-66) Dans la raquette, Luka Doncic mystifie Alex Sarr grâce au pied-pivot. Le pivot avait pourtant réalisé une bonne défense.

18:27 - Yabusele sur le banc (60-61) Quatrième faute pour Guerschon Yabusele qui fait son retour sur le banc.